 Vremea se schimbă radical în România: ninsori la munte și vijelii în jumătate de țară. Ce urmează în București | adevarul.ro
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Vremea se schimbă radical în România: ninsori la munte și vijelii în jumătate de țară. Ce urmează în București

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Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, iar la altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri.

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Meteorologii anunță ninsori și vânt puternic Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă din 14 octombrie, ora 10.00, până pe 16 octombrie, ora 18.00. În acest interval, vântul va avea intensificări în mai multe zone ale țării, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte.

Miercuri, 14 octombrie, vântul va sufla cu putere în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-55 km/h.

Joi și vineri, 15 și 16 octombrie, intensificările vântului vor fi resimțite local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și izolat în restul teritoriului. Vitezele la rafală vor ajunge la 40-50 km/h.

La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 60-80 km/h.

Ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri

În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, pe parcursul intervalului de valabilitate al informării, se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri.

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Foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, temperaturile vor scădea, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 16 octombrie, ora 9.00 – 17 octombrie, ora 9.00, valorile termice diurne vor fi sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie.

Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, cu o probabilitate mai mare în timpul zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla moderat la începutul intervalului, apoi va deveni, în general, slab. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.

Vremea va rămâne închisă și rece și în intervalul 17 octombrie, ora 9.00 – 18 octombrie, ora 9.00. Meteorologii anunță ploi temporare, care ar putea aduce cantități mai însemnate de apă. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi de aproximativ 13 grade, iar minima va coborî la 6-8 grade Celsius.

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