Șefa ANM suspectează un atac „din interiorul instituției”, după dezvăluirile Dianei Buzoianu. Mesajul Elenei Mateescu pentru angajaţi

Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, susține că instituția este ținta unui atac de imagine susținut inclusiv de persoane „din interior”.

Şefa ANM suspectează un atac din interiorul instituţiei. Foto: Facebook

Reacția şefei ANM vine după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnalat cheltuieli din fonduri publice pentru bunuri de lux și achiziții de echipamente și mobilier, a cerut demisia conducerii ANM și a sesizat Parchetul General.

Într-un mesaj transmis angajaților, Elena Mateescu le cere acestora să aibă răbdare până la încheierea anchetei și spune că îi va informa cu privire la concluzii și la măsurile luate.

„În ultimele zile instituţia noastră a fost supusă unei situaţii de atac reputaţional nedrept şi incorect. La momentul în care investigațiile declanșate la solicitarea mea încă din luna august 2026 se vor finaliza, vă voi informa despre rezultatul și măsurile luate așa cum am făcut-o de fiecare dată în situații decizionale. Vă rog frumos să aveți încredere și răbdare față de momentul finalizării anchetei în curs”, le-a transmis aceasta angajaţilor ANM, potrivit Medifax.

Elena Mateescu susține că atacul este alimentat și din interiorul instituției, fără a da, însă, vreun nume.

„Îmi pare sincer rău că această situație este sprijinită și de factori din interior, iar prestigiul profesional al instituției și echipei, atât la nivel tehnic de specialitate cât și managerial, fac ca această instituție să rămână în continuare solidă și credibilă”, a mai spus directoarea ANM, care le-a cerut angajaților să dea dovadă de maturitate și decență, despre care spune că sunt esențiale pentru păstrarea credibilității instituției.

„În aceste momente și nu numai, maturitatea și decența sunt cele care trebuie să ne guverneze pentru a menține credibilitatea și distincția pe care noi toți am obținut-o prin eforturi considerabile în toată istoria instituției noastre”, consideră Elena Mateescu.

Vă reamintim că discuţiile au început pe 10 octombrie 2026, când Diana Buzoianu a prezentat primele concluzii ale verificărilor Corpului de Control al Ministerului Mediului privind cheltuielile ANM. Potrivit informațiilor făcute publice de ministrul Mediului, din bugetul instituției ar fi fost plătite, prin intermediul cardurilor oficiale, produse precum lenjerie intimă, pijamale, poșete, haine, parfumuri, cosmetice și articole decorative. Printre sumele indicate s-au numărat 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice.

Pe 11 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat și alte rezultate ale verificărilor, referitoare la achizițiile de consumabile, mobilier și calculatoare. Potrivit ministrului, unele dintre acestea ar fi fost realizate prin cumpărare directă, fără proceduri competitive. În cazul tonerelor, sumele prezentate au depășit 400.000 de lei în 2023, au ajuns la 710.000 de lei în 2024 și la 570.000 de lei în 2025.

De partea cealaltă, Elena Mateescu spună că ea personal a sesizat organele de anchetă în legătură cu aceste nereguli imediat după raportul Corpului de Control şi că nu este implicată în niciun fel, acuzând că există alte interese în spatele acestui scandal.