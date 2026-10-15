 Diana Buzoianu o contrazice pe șefa ANM în scandalul achizițiilor suspecte: „Ba știa clar doamna Mateescu” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu o contrazice pe șefa ANM în scandalul achizițiilor suspecte: „Ba știa clar doamna Mateescu”

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Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susține că Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avea cunoștință despre acuzațiile privind posibile nereguli în procedurile de achiziție încă din noiembrie 2025.

Buzoianu spune că Mateescu fusese avertizată din 2025 cu privire la posibile nereguli în achiziții
Buzoianu spune că Mateescu fusese avertizată din 2025 cu privire la posibile nereguli în achiziții Foto: Colaj Facebook

Potrivit ministrului, la nivelul instituției ar fi circulat atunci un e-mail anonim în care erau semnalate achiziții directe realizate cu încălcarea legislației. Buzoianu afirmă că mesajul a fost transmis angajaților ANM, iar conducerea instituției ar fi respins acuzațiile, susținând că acestea nu se confirmă.

Declarațiile ministrului contrazic poziția exprimată recent de Elena Mateescu, care a afirmat că a aflat despre problemele semnalate abia în urma auditului intern desfășurat în 2026.

„Ba știa clar doamna Mateescu. «Nu știam nimic. Am făcut audit în luna august 2026 și am transmis plângeri la diverse autorități. Acum să se ocupe alte autorități de investigații». Asta spune de câteva zile doamna Mateescu, directoarea de la ANM. Ei bine, tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior. În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM.Doamna Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună”, a scris Diana Buzoianu miercuri seară, pe Facebook.

Potrivit Dianei Buzoianu, documentul primit de Ministerul Mediului indică faptul că avertismentele privind achizițiile au existat cu mai multe luni înainte de declanșarea verificărilor. Ministrul susține că mesajul anonim descria în mod explicit presupuse încălcări ale legislației în procesul de atribuire a unor contracte.

„Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control”

Scandalul apare în contextul investigațiilor privind mai multe contracte de achiziții derulate de ANM, aflate în prezent în atenția autorităților și a Ministerului Mediului.

„În luna iulie am trimis corpul control în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate. În câteva zile de la anunțarea controlului și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM. Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control. Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități. În luna octombrie am finalizat noi raportul corpului de control. ”, a transmis, în același mesaj, Diana Buzoianu.

 Ministrul interimar al mediului a conchis:

Are zeci de probleme sistemice identificate. Doamna Mateescu ne spune că nu a știut nimic,  Eu zic că astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice.

Ministrul Mediului se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție pe șefa ANM, după achizițiile de produse de lux

Amintim că că scandalul a început pe 10 octombrie 2026, când Diana Buzoianu a prezentat primele concluzii ale verificărilor Corpului de Control al Ministerului Mediului privind cheltuielile ANM. Potrivit informațiilor făcute publice de ministrul Mediului, din bugetul instituției ar fi fost plătite, prin intermediul cardurilor oficiale, produse precum lenjerie intimă, pijamale, poșete, haine, parfumuri, cosmetice și articole decorative. Printre sumele indicate s-au numărat 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice.

Pe 11 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat și alte rezultate ale verificărilor, referitoare la achizițiile de consumabile, mobilier și calculatoare. Potrivit ministrului, unele dintre acestea ar fi fost realizate prin cumpărare directă, fără proceduri competitive. În cazul tonerelor, sumele prezentate au depășit 400.000 de lei în 2023, au ajuns la 710.000 de lei în 2024 și la 570.000 de lei în 2025.

De partea cealaltă, Elena Mateescu a precizat că ea personal a sesizat organele de anchetă în legătură cu aceste nereguli imediat după raportul Corpului de Control şi că nu este implicată în niciun fel, acuzând că există alte interese în spatele acestui scandal.

Elena Mateescu: „Instituţia noastră a fost supusă unei situaţii de atac reputaţional nedrept şi incorect”

Șefa ANM susține că instituția este ținta unui atac de imagine susținut inclusiv de persoane „din interior”, potrivit Medifax.

Într-un mesaj transmis angajaților, Elena Mateescu le cere acestora să aibă răbdare până la încheierea anchetei și spune că îi va informa cu privire la concluzii și la măsurile luate.

„În ultimele zile instituţia noastră a fost supusă unei situaţii de atac reputaţional nedrept şi incorect. La momentul în care investigațiile declanșate la solicitarea mea încă din luna august 2026 se vor finaliza, vă voi informa despre rezultatul și măsurile luate așa cum am făcut-o de fiecare dată în situații decizionale. Vă rog frumos să aveți încredere și răbdare față de momentul finalizării anchetei în curs”, le-a transmis aceasta angajaţilor ANM.

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