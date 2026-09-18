Autoritățile ucrainene redeschid clasa de limba română de la Orlivka

Copiii din comunitatea românească din Orlivka, regiunea Odesa, vor putea învăța din nou în limba română la clasa I, după ce autoritățile ucrainene au revenit asupra deciziei de închidere a clasei. Anunțul a fost făcut vineri de Consulatul General al României la Odesa, după o nouă rundă de discuții cu autoritățile locale și reprezentanții comunității românești.

Clasa I cu predare în limba română de la Orlivka va funcționa din nou. Foto: Profimedia

Consulul gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, s-a deplasat vineri la Orlivka, localitate cunoscută și sub numele de Cartal, pentru a discuta despre reluarea cursurilor în limba română. La întâlnire au participat reprezentanți ai administrației regionale și locale, conducerea școlii, părinții copiilor și reprezentanți ai organizațiilor românești din regiunea Odesa, notează Agerpres.

„Astăzi, diplomația română a învins. Avem, din nou, clasa I de limba română la Orlivka”, a transmis Consulatul General al României la Odesa.

Instituția diplomatică a precizat că întâlnirea s-a desfășurat într-un context dificil, dar că obiectivul a fost găsirea unei soluții care să permită copiilor din comunitatea românească să continue studiile în limba maternă.

Clasa fusese închisă după numai patru zile

Situația a devenit publică după ce clasa I cu predare în limba română, deschisă la 1 septembrie în urma solicitărilor părinților, și-a încetat activitatea după doar patru zile. Ministerul Afacerilor Externe anunțase miercuri că face demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea situației și identificarea unei soluții.

Potrivit informațiilor transmise anterior de autoritățile române și de presa locală, părinții copiilor ar fi fost îndemnați să opteze pentru clasa cu predare în limba ucraineană. Aceste informații au făcut obiectul verificărilor autorităților române și ucrainene.

În urma demersurilor diplomatice, autoritățile ucrainene au revenit asupra deciziei, iar clasa românească va continua să funcționeze în acest an școlar.

Nicușor Dan anunțase o investigație

În aceeași zi în care a fost anunțată reluarea activității clasei, președintele Nicușor Dan a declarat că Ministerul Afacerilor Externe investighează situația de la Orlivka.

Șeful statului a spus că, în cadrul discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au fost abordate și problemele legate de educația în limba română și a subliniat că școlile românești din Ucraina trebuie să își păstreze structura actuală.

„Cât despre situația de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfășurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la București, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigația va fi finalizată”, a declarat Nicușor Dan.

La rândul său, Volodimir Zelenski a recunoscut existența unor „situații izolate” în care școli cu predare în limba română au fost închise, dar a susținut că astfel de cazuri au fost oprite și a dat asigurări că instituțiile de învățământ românești nu vor fi închise în timpul războiului.

Președintele ucrainean a explicat că anumite decizii pot fi luate la nivel local, însă poziția autorităților centrale este că școlile nu trebuie închise. El a cerut ca orice situație similară să fie transmisă autorităților pentru a putea fi soluționată.

Revenirea asupra deciziei de la Orlivka vine astfel la doar câteva zile după ce cazul a ajuns în atenția autorităților de la București și Kiev. Pentru cei opt copii ai comunității românești pentru care fusese solicitată înființarea clasei, cursurile în limba maternă vor continua.