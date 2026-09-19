 Explozie la granița Republicii Moldova. Mai multe drone au survolat spațiul aerian în timpul nopții. MAE: „Încălcare gravă a suveranității” | adevarul.ro
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Explozie la granița Republicii Moldova. Mai multe drone au survolat spațiul aerian în timpul nopții. MAE: „Încălcare gravă a suveranității”

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Mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate, sâmbătă dimineață, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Căplani. În același interval, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră de la Chișinău despre căderea unui obiect în apropierea graniței, urmată de un incendiu.

Drone au survolat spațiu R. Moldova
Drone au survolat spațiu R. Moldova Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, în jurul orei 04.00, patrulele din zona de responsabilitate a Direcției regionale Est au observat mai multe aparate de zbor necunoscute în apropierea localității Căplani.

Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. Un alt aparat a fost observat deasupra localității Căplani, venind din direcția Crocmaz. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

La ora 05.19, autoritățile ucrainene au transmis Poliției de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, fusese observată căderea unui obiect, urmată de incendierea acestuia.

O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat în zonă pentru verificări și pentru identificarea eventualelor fragmente.

Ulterior, autoritățile de la Chișinău au anunțat că, în urma acțiunilor comune de căutare și verificare desfășurate împreună cu partea ucraineană, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente și nici locul unei eventuale explozii.

Incidentul de la Colonița

Noul incident are loc la o zi după ce autoritățile din Republica Moldova au raportat descoperirea unor componente despre care au precizat că ar proveni de la o dronă, în apropierea localității Colonița, municipiul Chișinău.

În dimineața zilei de 18 septembrie, locuitorii din zona capitalei au fost treziți de zgomotul unei explozii. Poliția a stabilit ulterior că deflagrația s-a produs pe un teren din apropierea satului Colonița, unde au fost descoperite mai multe fragmente.

Printre componentele găsite se afla și motorul aparatului, iar resturile erau împrăștiate pe o rază de aproximativ 100 de metri în jurul locului exploziei.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că fragmentele descoperite în urma deflagrației sunt asemănătoare celor ale unei drone fără pilot dotate cu sistem de propulsie turboreactiv.

„Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia. Orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării noastre”, a transmis MAE.

Ministerul a reiterat apelul ca Rusia să înceteze acțiunile care, potrivit autorităților de la Chișinău, pun în pericol vieți omenești și securitatea statelor din regiune.

Poliția de Frontieră le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care găsesc obiecte sau fragmente necunoscute, să nu se apropie și să nu le atingă. Orice astfel de situație trebuie anunțată imediat la numărul de urgență 112.

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