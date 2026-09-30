Ambasadorii Egiptului și Cubei dau interviuri organizației-fantomă „Centrul Diplomatic București”, de care Ministerul Afacerilor Externe s-a delimitat ferm

Ambasadorul Republicii Cuba în România, E.S. Alexander Valentin Rodriguez Salazar, și Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, E.S. Dr. Mohammed Moustafa Orfy, au oferit interviuri organizației denumite “Centrul Diplomatic București” (CDB).

Foto: FB

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a delimitat ferm de orice legătură cu CDB, insistând asupra caracterului stric privat al inițiativei, conform precizărilor de presă din 17 iunie 2026. De asemenea, ASE București a întrerupt orice colaborare cu CDB, conform articolului Libertatea din 1 iunie 2026.

Centrul se prezintă drept o platformă de promovare a excelenței în domeniul relațiilor internaționale și organizează așa-zise cursuri de formare în diplomație, contra-cost. Printre lectorii săi se află Adrian Severin, Lazăr Comănescu și și Constantin Corneanu, cunoscuți drept vectori de promovare a propagandei ruse în România.

CDB este o inițiativă lansată de Asociația Culturală Club M. Președintele Clubului M este Matei Bucur Mihăescu, tânăr politician, vicepreședinte al PRM, care vizitează frecvent evenimente la Amb. Rusiei, în compania Dianei-Iovanovici Șoșoacă. Pe 31 octombrie 2024, ambasada rusiei la București a anunțat pe Facebook că Matei Bucur Mihăescu a interpretat propria piesă „Piața Roșie” la recepția organizată cu ocazia Zilei Unității Naționale a Rusiei. Pe 27 ianuarie 2025, aceeași sursă oficială a relatat că, la un eveniment dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, invitaților le-a fost oferită o compoziție semnată de același Matei Bucur Mihăescu. Cel mai recent, Matei Bucur Mihăescu apare identificat în fotografii de la recepția de Crăciun și Anul Nou organizată de ambasada rusiei în 2025, în dreapta pro-rusei Diana Șoșoacă.

Din conducerea Clubului M, conform informațiilor de pe contul acestora de Facebook, mai fac parte personajele controversate :

Pretinsul “Alteța Sa, Princepele Mihai de Laufengburg”, pe numele real Alain Biarneix, care și-a inventat un titlu nobiliar nerecunoscut de Casa Regală;

Ion Goriță, fostul diplomat, dezvăluit în spațiul public drept ofițer acoperit al Direcției de Informații Externe în perioada comunistă;

Răzvan Theodorescu, curent decedat, fost politician si aliat apropiat al lui Ion Iliescu.

Directoarea CDB este Milena Mihăescu, mama lui Matei Bucur Mihăescu. Aceasta este fost ministru consilier în cadrul MAE, fost director al direcției presă, membru al diviziei de control și evaluare diplomatică și reprezentant special pentru etică.

Aducem în atenția membrilor Corpului Diplomatic acreditat în România că legitimarea și promovarea unor inițiative private de care Ministerul Afacerilor Externe al României s-a delimitat, și care întrețin relații la vedere cu Federația Rusă promovând narațiunile ostile ale acesteia în România, aduce atingeri relațiilor bilaterale cu România, cel puțin la nivelul percepției publice și al societății civile.

În acest sens, Asociația Lupii Tricolori a transmis o adresă tuturor ambasadelor acreditate în România.

Surse:

• 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287883436713447&set=pb.100064754076962.-2207520000&type=3