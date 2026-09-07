Wizz Air face concedieri în România. 172 de angajați de la bazele din București, Craiova, Cluj și Iași ar urma să fie disponibilizați

Wizz Air pregătește concedieri colective în România. Din cei 1.892 de angajați ai companiei, 172 ar urma să fie afectați de restructurare. Disponibilizările vizează personalul de la bazele operaționale din București, Craiova, Cluj-Napoca și Iași și ar urma să aibă loc în lunile octombrie și noiembrie 2026.

Wizz Air pregătește concedieri colective în România. Foto: Shutterstock

Potrivit unui document obținut în exclusivitate de APIX.ro și transmis angajaților, toate persoanele vizate ocupă funcții de execuție.

Aproape 50 de angajați ar urma să plece de la baza din Craiova

Cea mai mare reducere de personal este prevăzută la baza Wizz Air din Craiova, unde ar urma să fie desființate 47 de posturi.

La București, baza operațională Băneasa, sunt vizate 46 de posturi, în timp ce la Iași ar urma să fie disponibilizați 44 de angajați. La Cluj-Napoca sunt prevăzute 36 de concedieri.

În total, cele patru baze operaționale ar urma să piardă 172 de angajați.

Lista posturilor vizate cuprinde atât piloți și copiloți, cât și membri ai echipajelor de cabină.

Ce posturi sunt vizate de concedieri

La baza Băneasa din București sunt vizate 7 posturi de pilot comandant, 6 de copilot și 33 de însoțitor de bord, dintre care 7 posturi de Senior Cabin Attendant și 26 de Cabin Attendant sau Junior Cabin Attendant.

La Craiova, lista cuprinde 6 posturi de pilot comandant, 8 de copilot și 33 de posturi de însoțitor de bord.

În cazul bazei de la Cluj-Napoca, restructurarea ar urma să afecteze 5 posturi de pilot comandant, 6 de copilot și 25 de posturi de personal de cabină.

La Iași sunt vizate 6 posturi de pilot comandant, 7 de copilot și 30 de posturi de însoțitor de bord.

În notificare, compania precizează că anumite funcții sunt considerate identice sau similare în scopul restructurării, având în vedere nivelul apropiat de responsabilitate și natura similară a activității.

Astfel, în cadrul departamentului Flight Operations, posturile de Senior First Officer și First Officer sunt considerate parte din aceeași categorie, iar în cadrul Cabin Operations, posturile de Cabin Attendant și Junior Cabin Attendant sunt tratate în mod similar.

Cum vor fi selectați angajații pentru concediere

Documentul transmis angajaților prevede două criterii care ar putea fi utilizate pentru stabilirea ordinii concedierilor, în cazul în care este necesară departajarea salariaților.

Primul criteriu este reprezentat de evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Compania intenționează să analizeze rezultatele ultimei evaluări anuale, aferente unei perioade de 12 luni sau unei perioade mai scurte, dacă aceasta este disponibilă, potrivit regulilor interne.

Al doilea criteriu este vechimea în muncă în cadrul grupului de societăți Wizz Air, fiind luată în calcul vechimea totală a angajatului în orice entitate Wizz Air.

Compania precizează însă că vechimea va fi utilizată pentru departajare doar în situațiile în care primul criteriu, cel referitor la performanță, nu este suficient pentru stabilirea ordinii concedierilor.

Concedierile ar urma să aibă loc în octombrie și noiembrie

Potrivit notificării, reducerile de personal sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Contractele de muncă ale persoanelor selectate pentru concediere ar urma să înceteze la expirarea perioadei de preaviz.

Sindicatul Wizz Air poate transmite un punct de vedere cu privire la intenția de concediere, conform informațiilor APIX.ro, cel târziu până la 14 septembrie.