 Pierderi uriașe pentru Wizz Air din cauza războiului din Iran. Compania își modifică strategia de zbor | adevarul.ro
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Pierderi uriașe pentru Wizz Air din cauza războiului din Iran. Compania își modifică strategia de zbor

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Wizz Air a înregistrat o pierdere operațională de 183 de milioane de euro în perioada aprilie-iunie 2026, pe fondul creșterii semnificative a costurilor cu combustibilul și al instabilității generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Compania aeriană low-cost a anunțat că își modifică strategia de zbor.

Aeronave Wizz Air FOTO Shutterstock
Aeronave Wizz Air FOTO Shutterstock

Rezultatul marchează o deteriorare semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când compania raportase un profit operațional de 27,5 milioane de euro, relatează Express.co.uk

Potrivit raportului financiar al companiei, citat de aceeași publicație, costurile unitare cu combustibilul au crescut cu 21%, în contextul scumpirii petrolului și gazelor după izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel. Cheltuielile totale pentru combustibil au urcat cu aproape 40% față de anul precedent.

Mai mulți pasageri, dar costuri mult mai mari

Rezultatelor financiare negative au fost înregistrate în ciuda faptului că Wizz Air a transportat 21,2 milioane de pasageri în trimestrul analizat, cu aproximativ 25% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a fost însă afectată de creșterea cheltuielilor operaționale, care au avansat cu peste 20%, precum și de majorarea costurilor de personal, mentenanță, marketing și taxe aeroportuare.

CEO-ul Wizz Air: Industria este „extrem de volatilă”

Directorul general al companiei, József Váradi, a descris ultimele luni drept o perioadă de volatilitate accentuată pentru sectorul aviatic.

„Industria a fost extrem de volatilă în trimestrul iunie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a prețurilor ridicate la combustibil și a schimbărilor în comportamentul de rezervare al clienților”, a declarat acesta.

József Váradi a subliniat însă că operatorul dispune de o poziție financiară solidă, cu peste două miliarde de euro lichidități disponibile.

Compania își modifică strategia de zbor

În contextul incertitudinilor din regiune, Wizz Air a anunțat că va redistribui o parte din aeronavele utilizate pe rutele către Orientul Mijlociu către destinații europene cu distanțe mai scurte.

Conducerea companiei consideră că această strategie va permite o utilizare mai eficientă a flotei, costuri mai reduse și o creștere mai sustenabilă a operațiunilor.

Wizz Air operează în principal zboruri în Europa, dar deservește și destinații din Egipt, Israel, Turcia și Armenia

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