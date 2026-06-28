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Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Compania explică de ce elimină rutele

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Compania aeriană low-cost Wizz Air a decis să renunțe la mai multe rute operate de pe aeroporturi din România, inclusiv din Timișoara, Brașov și Craiova, precum și să suspende temporar o rută de la București, potrivit informațiilor publicate de BoardingPass.

Wizz Air elimină și suspendă mai multe rute operate de pe aeroporturi din România. FOTO Shutterstock
Wizz Air elimină și suspendă mai multe rute operate de pe aeroporturi din România. FOTO Shutterstock

Compania a confirmat modificările și a transmis că „ajustarea rețelei de rute în funcție de evoluția pieței face parte din modelul de afaceri ultra-low-cost și permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient pe piețele pe care operează”, potrivit BoardingPass.

Ce rute vor fi eliminate

Wizz Air va renunța la zborurile regulate dintre Craiova și Napoli. Ruta, inaugurată în noiembrie 2025, va fi operată până la 24 octombrie 2026.

De la Timișoara vor fi eliminate, începând din a doua jumătate a lunii septembrie, zborurile către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nürnberg și Basel.

Compania va renunța și la ruta Brașov – Nürnberg.

În același timp, Wizz Air va suspenda temporar zborurile dintre București Otopeni și Turku, singura rută operată de companie între România și Finlanda. Suspendarea va fi valabilă în perioada 29 iunie – 25 octombrie 2026, informează BoardingPass.

Mai multe rute au fost eliminate în ultimele luni

BoardingPass amintește că luna trecută compania a anunțat eliminarea altor șase rute operate sau planificate din România. Printre acestea se numără Timișoara – Birmingham, care nu a mai fost inaugurată, București – Bratislava, Craiova – Memmingen, București – Paris Orly, București – Pescara și București Băneasa – Wroclaw.

Totodată, Wizz Air va anula și trei curse operate de la Sibiu, după ce numărul pasagerilor a fost sub așteptări.

Compania continuă însă extinderea rețelei prin lansarea unor noi destinații sezoniere, inclusiv ruta București – Dubrovnik, care va fi inaugurată la 1 iulie. În sezonul de vară au mai fost lansate rute către Brindisi, Faro, Antalya, Berlin, Barcelona, Katowice și Milano Bergamo, de pe mai multe aeroporturi din România.

Compania: Presiunea asupra costurilor este atenuată

Potrivit Profit.ro, creșterea prețului combustibilului pentru aviație, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, pune presiune asupra industriei aeriene. Wizz Air susține însă că impactul imediat este limitat prin strategii de protecție și ajustări rapide ale operațiunilor.

Compania a precizat pentru Profit.ro că mută o parte din capacitatea operațională din Orientul Mijlociu către piețele europene, în contextul incertitudinilor generate de situația geopolitică.

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