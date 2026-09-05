 Isterie în aer: Imobilizat cu bandă adezivă de echipaj și pasageri, după ce a devenit violent: „M-a mușcat de mână!” | adevarul.ro
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Isterie în aer: Imobilizat cu bandă adezivă de echipaj și pasageri, după ce a devenit violent: „M-a mușcat de mână!”

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Un pasager turbulent a fost imobilizat cu bandă adezivă de scaun, după ce a provocat haos la bordul unui avion American Airlines. Aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență la Baltimore, unde bărbatul a fost preluat de poliție și FBI.

Pasagerul agitat a fost lipit de scaun cu bandă adezivă până la aterizare.
Pasagerul agitat a fost lipit de scaun cu bandă adezivă până la aterizare. Foto: X- aviationbrk

Incidentul s-a produs joi, 3 septembrie 2026, la aproximativ două ore după decolarea din Dallas, Texas. Atmosfera era una aboslut normală în avionul care efectua cursa American Airlines 618 către Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, până în momentul în care comportamentul unui pasager s-a schimbat brusc.

Haosul a început brusc

Juan Mejia, un fost ofițer al forțelor de ordine care se afla în avion, a povestit cum în câteva clipe totul s-a transformat într-un haos general. El și Richard Olenick, un alt pasager care a asistat la incident, se aflau la două rânduri în fața bărbatului și au intervenit atunci când au văzut că acesta devenise agresiv.

„Ca și cum ai apăsa pe un întrerupător, dintr-odată, s-a trecut de la liniște la țipete și haos”, a spus Juan Mejia pentru CBS News. „M-am întors să mă uit, iar bietul domn care stătea lângă el, pe locul de la culoar, avea mâinile individului în jurul gâtului și acesta, practic, îl agresa”, a povestit acesta.

Pe măsură ce situația escalada, pasagerul a început să-i insulte și pe membrii echipajului. Richard Olenick spune că unul dintre însoțitorii de bord a fost ținta unor injurii rasiste.

 „Toți cei care se aflau la clasa întâi au fost, practic, victime ale valului său de ură și discriminare, precum și ale ostilității și vulgarității care îi ieșeau pe gură”, a mai spus Juan Mejia.

În cele din urmă, el şi Richard Olenick au decis să intervină. Cu ajutorul unui însoțitor de bord, care le-a pus la dispoziție bandă adezivă și coliere de plastic, cei doi bărbaţi au încercat să-l imobilizeze pe pasagerul agitat, în timp ce acesta se împotriva violent.

„M-a mușcat de mână. Nu mi-a rupt pielea, mi-a lăsat doar urme de dinți pe mână. Eram acoperiți de sângele lui. Sângera destul de mult din cauza tăieturilor pe care și le provocase singur”, a mai povestit Juan Mejia.

Cei doi martori spun că nu au remarcat nimic neobișnuit la pasager înainte de criza acestuia și că nu știu ce anume i-ar fi declanșat comportamentul. Ei cred însă că alcoolul ar fi putut avea un rol în incident.

„Îmi amintesc că una dintre stewardese a spus că i-au dat doar o băutură”, a spus Mejia.

Avionul a fost deviat către Baltimore

Pentru că situația reprezenta un pericol la bord, pilotul a decis să devieze avionul către Baltimore. Bărbatul a rămas imobilizat aproximativ 15 minute, până la aterizare, potrivit celor doi martori.

La sol, poliția locală și FBI-ul au preluat cazul. FBI-ul a anunțat că Poliția Autorității de Transport din Maryland l-a arestat pe pasager și l-a înregistrat pentru acuzații formulate în baza legislației statului.

După intervenția autorităților și debarcarea bărbatului, avionul și-a continuat cursa către Newark.

American Airlines a confirmat incidentul într-un comunicat.

„Pe 3 septembrie, zborul 618 al American Airlines a fost deviat către Baltimore (BWI) din cauza unui pasager turbulent. La sosire, forțele de ordine au întâmpinat aeronava și au ajutat la debarcarea pasagerului, după care zborul și-a continuat cursa către destinație. Siguranța și securitatea clienților și membrilor echipei noastre reprezintă prioritatea noastră principală și nu tolerăm violența. Le mulțumim membrilor echipei noastre pentru profesionalismul lor și clienților noștri pentru înțelegere”, a transmis compania.

Pasagerul a fost identificat ulterior drept Arthur Lundeen, în vârstă de 67 de ani, din Arizona.

Peste 1.160 de incidente raportate în acest an

Incidentul de la bordul zborului American Airlines nu este singular. Datele Administrației Federale a Aviației arată că, până în prezent, în 2026 au fost raportate peste 1.160 de incidente provocate de pasageri turbulenți. Pe parcursul întregului an trecut au fost înregistrate aproximativ 1.600 de astfel de cazuri.

La rândul lor, experții în călătorii spun că asemenea situații au devenit tot mai frecvente și explică faptul că imobilizarea unui pasager care reprezintă un pericol pentru cei din jur face parte din procedurile care pot fi aplicate în astfel de situații.

„Este o procedură obișnuită. Dacă sunt atât de turbulenți, se scoate banda adezivă și se folosesc colierele de plastic, pentru că trebuie să-i imobilizeze și să-i țină în acea poziție până când avionul este deviat”, a declarat Peter Greenberg, expert în călătorii consultat CBS News.

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