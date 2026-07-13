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Cu sufletul la gură: un avion Wizz Air a decolat la 162 de metri de finalul pistei. Ce au omis piloții

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Un avion care opera un zbor pentru Wizz Air a decolat de pe aeroportul Luton cu doar 162 de metri de pistă rămași în față, după o eroare procedurală a echipajului. Incidentul, petrecut în aprilie 2025, a fost făcut public abia acum, odată cu raportul autorităților britanice de investigare a accidentelor aeriene.

Avionul opera un zbor pentru Wizz Air
Avion Boeing 737 MAX Foto: arhivă, adevărul

Incidentul a avut loc pe aeroportul Luton din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, însă a fost dezvăluit abia la 9 iulie 2026, odată cu publicarea raportului Biroului pentru Investigarea Accidentelor Aeriene (Air Accidents Investigation Branch – AAIB), relatează Corriere della Sera.

Avionul implicat în incident era un Boeing 737 MAX operat de compania britanică Ascend Airways pentru Wizz Air UK. Compania maghiară, a cărei flotă este alcătuită exclusiv din aeronave Airbus, folosește în perioadele cu trafic ridicat operatori parteneri care asigură atât aeronava, cât și echipajul.

La bordul aeronavei care efectua zborul W9 5411 pe ruta Londra–Atena se aflau 162 de pasageri, doi piloți și patru însoțitori de bord. Potrivit raportului, comandantul avea aproximativ 10.000 de ore de zbor, dintre care 3.000 pe modelul Boeing 737 MAX.

Ancheta arată că echipajul pregătise inițial decolarea folosind întreaga lungime a pistei 25, însă aeronava a pornit de pe un alt punct al pistei. Piloții nu au verificat dacă vitezele de decolare, cunoscute în aviație drept vitezele V, fuseseră introduse în computerul de bord, un pas esențial pentru calcularea performanțelor necesare decolării.

Ca urmare, avionul s-a desprins de la sol cu doar 162 de metri înainte de capătul pistei, echivalentul a aproximativ două secunde înainte ca aeronava să ajungă la finalul acesteia.

În ciuda incidentului, zborul a aterizat fără probleme la Atena. Potrivit datelor FlightRadar24, aceeași aeronavă a mai efectuat încă trei curse în cursul aceleiași zile.

Ascend Airways, compania care a operat zborul, și-a încetat activitatea la începutul acestui an. Operatorul a intrat în faliment cu datorii de aproximativ 50 de milioane de dolari către creditori.

Într-un punct de vedere transmis publicației Corriere della Sera, Wizz Air a precizat că tratează cu maximă seriozitate concluziile anchetei și a subliniat că zborul a fost operat de un partener extern.

„Siguranța este prioritatea noastră absolută și luăm foarte în serios concluziile anchetei AAIB”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei.

Reprezentanții Wizz Air au precizat că Ascend Airways era responsabilă pentru activitatea echipajului de zbor și pentru respectarea tuturor procedurilor operaționale și a cerințelor de reglementare aplicabile.

Compania a mai subliniat că raportul AAIB a identificat incidentul drept „o eroare procedurală izolată a echipajului de zbor” și că nu a constatat nicio deficiență tehnică a aeronavei sau probleme în sistemul de management al siguranței al Wizz Air.

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