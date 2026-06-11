„Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”. Ce pedeapsă a primit bărbatul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan

Un bărbat a fost acuzat de ultraj după ce l-a amenințat pe premierul Ilie Bolojan pe Facebook cu acte de violență. Acesta a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției și a primit 4 luni de închisoare cu amânarea pedepsei.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției în cazul unui inculpat acuzat de săvârșirea infracțiunii de ultraj, se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii iulie 2025, bărbatul l-a amenințat pe premierul Ilie Bolojan cu acte de violență, într-un comentariu public postat pe rețeaua de socializare Facebook, la o postare de pe pagina oficială a demnitarului.

Mesajul transmis conținea amenințări explicite, formulate în scop de intimidare și răzbunare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu: „Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”, au reținut procurorii.

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul a fost condamnat la 4 luni de închisoare pentru ultraj, însă instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să respecte măsuri impuse de instanță și să presteze 30 de zile de muncă în folosul comunității.

Inculpatul a recunoscut fapta în prezența avocatului și a acceptat încadrarea juridică stabilită de procurori.

Reprezentanții Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție precizează că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea acordului către instanță, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.

Premierul Ilie Bolojan a mai fost ținta amenințărilor în trecut. În februarie 2025, un influencer de pe TikTok, simpatizant al lui Călin Georgescu, a fost dus la audieri după ce l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan, care la vremea respectivă îndeplinea funcția de președinte interimar. Ulterior, pe 19 iunie 2025, Judecătoria Sectorului 5 a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății cu privire la Florin Andronel Tofan pentru incitare la violență, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

De asemenea, un alt bărbat este cercetat penal de procurorii din București, din cauza unor mesaje similare. Potrivit procurorilor, în perioada 22 noiembrie – 4 decembrie 2025, bărbatul ar fi postat pe contul său de Facebook șapte mesaje prin care și-ar fi îndemnat urmăritorii la violență, ură sau discriminare față de premierul României și alți lideri politici.