Elevi români prădaţi în Franţa. Hoții le-au furat bagajele, actele și banii din autocarul lăsat nesupravegheat

Aproximativ 60 de elevi din județul Satu Mare, aflați în drum spre comunitatea Taizé din Franța, au rămas fără bagaje, acte și bani după ce autocarul în care călătoreau a fost spart la Nisa.

Un grup de aproximativ 60 de elevi din județul Satu Mare a fost victima unui furt în Franța, în timpul deplasării spre comunitatea Taizé. Potrivit informațiilor publicate de PresaSM, persoane necunoscute au spart autocarul oprit în orașul Nisa și au furat bagajele, documentele și bunurile personale ale copiilor.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 25 iulie, în jurul orei 21.00, cu o zi înainte ca grupul să ajungă la destinație. Autocarul a fost parcat în apropierea unei foste fabrici abandonate din Nisa, iar hoții au profitat de momentul în care vehiculul a rămas nesupravegheat pentru a pătrunde în interior.

Din autocar au dispărut ghiozdane, bagaje de mână, acte de identitate, bani, telefoane mobile și alte obiecte personale ale elevilor.

Mai mulți părinți au reclamat modul în care a fost gestionată securitatea autocarului. Aceștia susțin că vehiculul nu trebuia lăsat nesupravegheat și spun că elevii au fost îndrumați să își păstreze o parte dintre bagaje în interiorul autocarului, nu în cala de bagaje. Potrivit părinților, motivul invocat de șoferi ar fi fost evitarea deschiderii frecvente a calei pe durata călătoriei.

După ce au constatat furtul, elevii și însoțitorii grupului au mers la poliție în Franța, unde au depus declarații și au întocmit documentele necesare pentru anchetă.

Părinții cer explicații firmei de transport și spun că aceasta trebuie să își asume responsabilitatea dacă verificările vor arăta că nu au fost respectate obligațiile privind siguranța autocarului și a bunurilor transportate.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și recuperarea bunurilor furate, dar şi pentru stabilirea exactă a împrejurărilor exacte în care s-a produs furtul.

Până la ora publicării articolului, firma e transport implicată nu oferise niciun punct de vedere, potrivit sursei citate.