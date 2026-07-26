 Tânără de 22 de ani din București, dispărută de vineri dimineață: a plecat de acasă și nu a mai revenit | adevarul.ro
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Tânără de 22 de ani din București, dispărută de vineri dimineață: a plecat de acasă și nu a mai revenit

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Poliția Capitalei cere ajutorul populației, după ce o tânără în vârstă de 22 de ani a dispărut în Sectorul 6 al municipiului București.

Poliția cere ajutorul populației FOTO Poliția Română
Poliția cere ajutorul populației FOTO Poliția Română

Tânăra se numește Piron Iris Anastasia și este născută în 2004. Semnalmentele acesteia sunt: 1,74 metri înălțime, aproximativ 50 de kilograme, ochi albaștri și păr blond, a transmis Poliția Capitalei. 

Potrivit primelor informații, tânăra a plecat de acasă vineri dimineață, în jurul orei 09:30, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

La momentul dispariției, tânăra era îmbrăcată cu blugi negri, o cămașă crem cu motive florale și purta hanorac gri/negru Nike, cu șireturi de culoare deschisă.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care cetățenii sunt rugați să apeleze la 112 dacă au orice informație cu privire la tânăra dispărută.

„La data de 24.07.2026, numita PIRON IRIS ANTASTASIA, de 22 de ani a plecat de la adresa din București, sector 6, fără să mai revină la domiciliu. Semnalmente: înălțime 1.74 cm, greutate 50 kg, ochi albaștri, păr blond. Îmbrăcată cu blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri/ negru “Nike”, adidași de culoare deschisă. Orice informație va fi transmisă la 112”, se arată în mesajul emis.

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