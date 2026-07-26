 Care este cea mai ieftină destinație europeană pentru o vacanță în familie. O bere costă doar 3 euro | adevarul.ro
search
Duminică, 26 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Care este cea mai ieftină destinație europeană pentru o vacanță în familie. O bere costă doar 3 euro

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O destinație europeană de vacanță a fost desemnată cea mai ieftină pentru familii în 2026, datorită prețurilor accesibile la mâncare, băuturi și alte produse turistice. O bere costă puțin peste 3 euro, potrivit unui clasament realizat în 22 de stațiuni.

Peisaj cu Praia do Camilo, o plajă faimoasă din Algarve, Portugalia FOTO Shutterstock
Peisaj cu Praia do Camilo, o plajă faimoasă din Algarve, Portugalia FOTO Shutterstock

În cel de-al 18-lea raport anual privind vacanțele în familie, Post Office a arătat că cea mai ieftină destinație europeană de litoral pentru familii nu se află în Spania, Franța sau Italia. Realizat în parteneriat cu TUI, raportul analizează costul meselor, băuturilor și al unor produse de zi cu zi în 22 de stațiuni europene, dintre care șase apar pentru prima dată în analiză. Cea mai ieftină destinație se află însă în Portugalia, scrie Express.co.uk.

Lagos, Algarve FOTO Shutterstock
Lagos, Algarve FOTO Shutterstock

Raportul calculează costul total pentru 10 produse și servicii turistice diferite, printre care prânzul și cina pentru întreaga familie, mai multe tipuri de băuturi, inclusiv o cafea și o bere, precum și cremă de protecție solară și repelent împotriva insectelor.

Algarve, cea mai ieftină destinație pentru familii

Algarve, în Portugalia, a ocupat primul loc în clasamentul din acest an, după ce în 2025 s-a clasat pe poziția a treia. Costul total a fost de 163,65 euro. De altfel, prețurile din această regiune au scăzut ușor, în timp ce în mai multe alte destinații au crescut de la publicarea precedentului raport, în iulie 2025.

Primele trei cele mai ieftine destinații pentru 2026 sunt completate de Sunny Beach, în Bulgaria, cu un cost total de 166,59 euro, și Lanzarote, în Insulele Canare, cu 172,75 euro. Spania este țara cu cele mai multe destinații în top 10, șase stațiuni fiind incluse în clasament.

Post Office a descris Algarve drept o „alegere excelentă” pentru o vacanță simplă la mare, cu numeroase atracții, plaje și restaurante potrivite pentru întreaga familie. Printre destinațiile populare din Algarve se numără Albufeira, Vilamoura și Lagos.

Algarve Portugalia FOTO Google Maps
1/7
Algarve Portugalia FOTO Google Maps

O bere costă aproximativ 3 euro

Raportul arată că prețul total al vacanței în Algarve a scăzut cu 2,7% față de anul trecut. O bere costă, în medie, 3,07 euro, în timp ce o masă de familie cu trei feluri, vin și băuturi răcoritoare ajunge la 91,16 euro.

În schimb, prețurile din Sunny Beach au crescut cu 9,3% față de 2025. Raportul sugerează că aderarea Bulgariei la zona euro ar fi putut avea un impact asupra prețurilor.

Sunny Beach, Bulgaria FOTO Shutterstock
Sunny Beach, Bulgaria FOTO Shutterstock
Trei trasee spectaculoase din Europa pe care puțini turiști le cunosc. De la „Calea Zeilor” la „Munții Blestemați”

Stațiunea are în continuare cea mai ieftină cină pentru o familie, cu băuturi incluse, la puțin peste 85 de euro, comparativ cu aproximativ 91 de euro în Algarve și 89 de euro în Menorca, o destinație nouă în raport, care a ocupat locul al patrulea.

Cele mai scumpe destinații ajung la peste 300 de euro

La polul opus al clasamentului, familiile vor plăti mai mult pentru mese, băuturi, cazare și alte cheltuieli de vacanță. Cea mai scumpă destinație de vacanță pentru familii în 2026 este Sorrento, în Italia, cu un cost total de 314,32 euro.

Sorrento Italia FOTO Google Maps
Sorrento Italia FOTO Google Maps

Funchal, în Madeira, este a doua cea mai scumpă destinație, cu 304,92 euro, în timp ce Creta ocupă locul al treilea, cu 259,64 euro. Sorrento și Madeira au costuri aproape duble față de Algarve și Sunny Beach.

Madeira FOTO Wikipedia
Madeira FOTO Wikipedia

Top 10 destinații pentru vacanțe în familie cu cel mai bun raport calitate-preț

  • Algarve, Portugalia – 163,65 euro
  • Sunny Beach, Bulgaria – 166,59 euro
  • Lanzarote, Insulele Canare – 172,75 euro
  • Menorca, Insulele Baleare – 177,28 euro
  • Costa Brava, Spania – 181,66 euro
  • Tenerife, Insulele Canare – 185,51 euro
  • Marmaris, Turcia – 185,54 euro
  • Costa del Sol, Spania – 191,21 euro
  • Costa Blanca, Spania – 203,21 euro
  • Paphos, Cipru – 207,63 euro

Top 10 cele mai scumpe destinații pentru vacanțe în familie

  • Sorrento, Italia – 314,32 euro
  • Funchal, Madeira – 304,92 euro
  • Creta, Grecia – 259,64 euro
  • Mallorca, Insulele Baleare – 257,39 euro
  • Ibiza, Insulele Baleare – 248,31 euro
  • Zadar, Croația – 248,31 euro
  • Corfu, Grecia – 239,45 euro
  • Puglia, Italia – 237,94 euro
  • Poreč, Croația – 233,99 euro
  • Rodos, Grecia – 218,08 euro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
digi24.ro
image
Reacția rușilor după cele trei drone militare doborâte de România. Mesajul lui Nicușor Dan, cenzurat
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță a plecat în concediu, în Turcia, cu TUI România, agenție pe care el a licențiat-o, pe vremea când era ministrul Turismului. Gândul publică documentul semnat de Miruță
gandul.ro
image
Presa rusă a modificat declarația lui Nicușor Dan despre drona doborâtă. Ce au eliminat TASS și RIA
mediafax.ro
image
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto
fanatik.ro
image
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
libertatea.ro
image
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
digi24.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
digisport.ro
image
Cât câștigă Cristi Chivu la Inter. Suma uriașă îl plasează pe locul 6 în topul antrenorilor din Serie A
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
observatornews.ro
image
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român persoanelor care pilotează avioane F-16
cancan.ro
image
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
prosport.ro
image
Ce fac dacă vecinul refuză să plătească jumătate din gard?. Sfatul unui avocat, paşi de urmat pentru rezolvarea problemei
playtech.ro
image
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem eforturi uriașe pentru ca gazonul să fie OK!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani a dat, de fapt, România Ucrainei, oficial. Greșeala pe care mai mulți politicieni o fac atunci când prezintă calculele
ziare.com
image
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
digisport.ro
image
Au început înscrierile pentru pelerinajul pedestru de la Mânăstirea Nicula, cel mai mare din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
O recunoști? Astăzi este cunoscută în toată România, însă în tinerețe arăta așa
mediaflux.ro
image
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
click.ro
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”
click.ro
image
Dieta lui Audrey Hepburn. Ce mânca zilnic celebra actriță pentru a-și menține silueta
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
image
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?