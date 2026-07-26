Care este cea mai ieftină destinație europeană pentru o vacanță în familie. O bere costă doar 3 euro

O destinație europeană de vacanță a fost desemnată cea mai ieftină pentru familii în 2026, datorită prețurilor accesibile la mâncare, băuturi și alte produse turistice. O bere costă puțin peste 3 euro, potrivit unui clasament realizat în 22 de stațiuni.

În cel de-al 18-lea raport anual privind vacanțele în familie, Post Office a arătat că cea mai ieftină destinație europeană de litoral pentru familii nu se află în Spania, Franța sau Italia. Realizat în parteneriat cu TUI, raportul analizează costul meselor, băuturilor și al unor produse de zi cu zi în 22 de stațiuni europene, dintre care șase apar pentru prima dată în analiză. Cea mai ieftină destinație se află însă în Portugalia, scrie Express.co.uk.

Raportul calculează costul total pentru 10 produse și servicii turistice diferite, printre care prânzul și cina pentru întreaga familie, mai multe tipuri de băuturi, inclusiv o cafea și o bere, precum și cremă de protecție solară și repelent împotriva insectelor.

Algarve, cea mai ieftină destinație pentru familii

Algarve, în Portugalia, a ocupat primul loc în clasamentul din acest an, după ce în 2025 s-a clasat pe poziția a treia. Costul total a fost de 163,65 euro. De altfel, prețurile din această regiune au scăzut ușor, în timp ce în mai multe alte destinații au crescut de la publicarea precedentului raport, în iulie 2025.

Primele trei cele mai ieftine destinații pentru 2026 sunt completate de Sunny Beach, în Bulgaria, cu un cost total de 166,59 euro, și Lanzarote, în Insulele Canare, cu 172,75 euro. Spania este țara cu cele mai multe destinații în top 10, șase stațiuni fiind incluse în clasament.

Post Office a descris Algarve drept o „alegere excelentă” pentru o vacanță simplă la mare, cu numeroase atracții, plaje și restaurante potrivite pentru întreaga familie. Printre destinațiile populare din Algarve se numără Albufeira, Vilamoura și Lagos.

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O bere costă aproximativ 3 euro

Raportul arată că prețul total al vacanței în Algarve a scăzut cu 2,7% față de anul trecut. O bere costă, în medie, 3,07 euro, în timp ce o masă de familie cu trei feluri, vin și băuturi răcoritoare ajunge la 91,16 euro.

În schimb, prețurile din Sunny Beach au crescut cu 9,3% față de 2025. Raportul sugerează că aderarea Bulgariei la zona euro ar fi putut avea un impact asupra prețurilor.

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Stațiunea are în continuare cea mai ieftină cină pentru o familie, cu băuturi incluse, la puțin peste 85 de euro, comparativ cu aproximativ 91 de euro în Algarve și 89 de euro în Menorca, o destinație nouă în raport, care a ocupat locul al patrulea.

Cele mai scumpe destinații ajung la peste 300 de euro

La polul opus al clasamentului, familiile vor plăti mai mult pentru mese, băuturi, cazare și alte cheltuieli de vacanță. Cea mai scumpă destinație de vacanță pentru familii în 2026 este Sorrento, în Italia, cu un cost total de 314,32 euro.

Funchal, în Madeira, este a doua cea mai scumpă destinație, cu 304,92 euro, în timp ce Creta ocupă locul al treilea, cu 259,64 euro. Sorrento și Madeira au costuri aproape duble față de Algarve și Sunny Beach.

Top 10 destinații pentru vacanțe în familie cu cel mai bun raport calitate-preț

Algarve, Portugalia – 163,65 euro

Sunny Beach, Bulgaria – 166,59 euro

Lanzarote, Insulele Canare – 172,75 euro

Menorca, Insulele Baleare – 177,28 euro

Costa Brava, Spania – 181,66 euro

Tenerife, Insulele Canare – 185,51 euro

Marmaris, Turcia – 185,54 euro

Costa del Sol, Spania – 191,21 euro

Costa Blanca, Spania – 203,21 euro

Paphos, Cipru – 207,63 euro

Top 10 cele mai scumpe destinații pentru vacanțe în familie