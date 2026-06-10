Grindeanu îl numește pe Bolojan „ayatolah” încruntat: „Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat, miercuri, un nou atac la adresa guvernului interimar și a premierului Ilie Bolojan, pe care îl numește „ayatolah”.

„Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii. Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii”, a afirmat Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a acuzat că, „din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD”.

„Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie «prin ei înșiși», dar cu voturile PSD. Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere (...) Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatolahul Încruntat al vostru”, a conchis Sorin Grindeanu.

Reamintim că, în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan a fost demis, iar Guvernul a căzut. Din 5 mai, actualul Executiv funcționează ca interimat, până la învestirea unui nou premier și al unui nou cabinet de miniștri.

Recent, reprezentanții PNL au sublinia că formațiunea politică nu va face parte din niciun guvern care include PSD. „PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, a transmis partidul.