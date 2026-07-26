 „E destul de evident că vom moșteni un sistem distrus”. Viitorii medici au dat admiterea cu gândul la plecare | adevarul.ro
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„E destul de evident că vom moșteni un sistem distrus”. Viitorii medici au dat admiterea cu gândul la plecare

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Cu frica de burnout, presiunea gărzilor și gândul tot mai ferm de a pleca din țară, viitorii medici au dat duminică examenul de admitere sub umbra unei crize profunde din sănătate și a unei greve generale în care intră inclusiv rectorul universității. Cu toate acestea, interesul pentru profesie rămâne uriaș: UMF „Carol Davila” a doborât un record istoric, aproape 7.000 de candidați luptând pe cele 1.947 de locuri scoase la concurs.

candidatii aflati la examenul de admitere al umf carol davila bucuresti
Examenul de admitere la UMF „Carol Davila” București. FOTO: Adevărul

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a înregistrat astăzi cea mai numeroasă participare la examenul de admitere din istoria sa, cu 6.916 de candidați înscriși pentru cele 1.947 de locuri disponibile la facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Dintre acestea, 1.291 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 656 sunt cu taxă. Proba scrisă s-a desfășurat începând cu ora 09:00, într-un climat marcat de tensiuni în sistemul medical, pe fondul anunțului privind greva generală, care va începe marți din cauza noii legi a salarizării. Până și rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Dr. Viorel Jinga, a declarat că va intra marți în grevă. 

La ieșirea de la examen, cinci candidați au vorbit pentru „Adevărul” despre percepția lor asupra sistemului medical pe care urmează să îl moștenească, exprimând temeri legate de condițiile de muncă, salarizare și posibilitatea de a rămâne în România după finalizarea studiilor. 

candidatii ies din sala de examen pentru admiterea la umf carol davila bucuresti
Candidații, ieșind de la examenul de admitere al UMF „Carol Davila” București. FOTO: Adevărul

„Sunt atâtea știri cu rezidenți care mor din cauza oboselii”

Silviu, unul dintre candidați, a declarat că este conștient de gravitatea conflictului din sistemul sanitar astfel că ia în calcul să facă rezidențiatul în străinătate, apoi să rămână acolo, dacă lucrurile nu se vor schimba.

„Da, am văzut știrile. Nu mi se pare că sindicatele au doar o simplă nemulțumire. Poimâine începe greva, am văzut că și judecătorii au suspendat legea, e clar că e un conflict serios. Încerc să fiu optimist în privința viitorului meu aici, dar e complicat, că e normal să te îngrijorezi. Sunt atâtea știri cu rezidenți care mor din cauza oboselii, unii se sinucid, chiar dacă ne dorim să fim medici cu toții cred că știm că ne vom pune sănătatea la bătaie, mai ales cea mintală. 

Eu sunt destul de sigur că voi fi admis la buget, pe mai departe sper să termin cu bine. Mai e mult timp până voi deveni medic. Totuși, dacă în 6-7 ani nu se rezolvă problema lipsei de medici și a salarizării decente, o să moștenim un sistem unde vom fi și mai puțini, iar cei care rămân sunt suprasolicitați. 

Poate că stagiul de rezidențiat îl voi face în străinătate, în funcție de oportunități, pentru că îmi e frică să trec prin tot ceea ce se întâmplă pe la noi, dar aș vrea să revin. Adică planul e ca, în cel mai rău caz, dacă nimic nu se schimbă, să plec la rezidențiat, apoi să văd cum evoluează lucrurile. Dacă iarăși văd că nimic nu se schimbă, atunci o să rămân acolo unde fac rezidențiatul”, a transmis Silviu, la ieșirea de la examen.

„E destul de evident că vom moșteni un sistem distrus” 

Mara s-a arătat la fel de preocupată de perspectivele sistemului medical, dar a vorbit și despre posibilitatea de a lucra în sectorul privat, dacă salariile la stat nu vor fi suficiente. 

„Am auzit de grevă, da. N-am prea multe ce să comentez despre asta, e destul de evident că vom moșteni un sistem distrus. Eu totuși o să-mi dau silința să termin studiile, să fac rezidențiatul. Mă aștept să ne fie greu, sunt convinsă că vom face gărzi în condiții tot mai grele. Mă gândesc și la ideea de a pleca din țară, dar e prea devreme să decid. 

Poate voi lucra mai degrabă la privat, dacă la stat salariul o să fie pre mic. Eu zic că un medic, după atâta școală și având în vedere responsabilitatea pe care o are, ar trebui să câștige peste 20.000 de lei, dar depinde și de specializare. 

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În mod prioritar, banii ar trebui să se ducă acolo unde se lucrează în cele mai stresante condiții. Mă rog, nu sunt eu în măsură să îmi dau cu părerea, mai ales de acum, o să văd când sunt pusă în fața faptului împlinit și poate că se vor mai schimba lucrurile până termin eu rezidențiatul”, a punctat Mara.

„Știu în ce mă bag, nu sunt încrezător”

Ciprian a recunoscut că nu a urmărit îndeaproape știrile din cauza pregătirii pentru examen, dar este conștient de protestele din sistem. Acesta s-a arătat optimist că pregătirea medicală pe care o va căpăta va fi bună, dar condițiile de muncă rămân principala problemă.

„Nu prea am citit știrile că am fost concentrat pe învățat, dar știu că o să fie grevă. Tehnicalitățile nu prea le știu, bănuiesc că e ceva legat de salarii sau condiții, că despre asta se tot vorbește. Momentan sunt entuziasmat după examen, a fost mai ușor decât mă așteptam, dar da, despre medicină se știe că se intră greu dar se iese și mai greu. Mai ales cu stresul pe care îl presupun examenele, tratamentul profesorilor, apoi câte nu se întâmplă la rezidențiat. Știu sigur că voi avea parte de o pregătire bună, pentru că medicii sunt buni, problema e că n-au condiții de lucru și sunt epuizați. 

Eu știu de la sora mea mai mare care la toamnă de examenul cât de solicitant e rezidențiatul, cum sunt tratați studenții, cumva știu în ce mă bag, dar sunt încrezător că mă pot descurca. Cred că o să moștenim un sistem care se chinuie să supraviețuiască, dar vom reuși. Politicienii ar trebui să asculte mai mult de medici că ei sunt în linia întâi și e așa cam aiurea să li se spună mereu că nu sunt bani în condițiile în care niciodată nu s-au băgat suficienți. 

Orice țară normală ar trebui să își permită un sistem de sănătate unde nu ieși mai bolnav din spital decât intri. Nu mă gândesc să plec din țară, cel puțin încă, pentru că mai e timp să se schimbe lucruri până ajung eu medic. Poate până atunci nu mi se va zice că dacă vreau să intru în sistem atunci ar trebui să o fac din vocație, că vocația nu îmi plătește facturile. Nu știu să estimez ce salariu ar fi decent. Cred că într-un oraș mare, ca medic, nu-i corect să ai sub 15.000 de lei”, a declarat Ciprian.

„Nu vreau să fac rezidențiatul în România”

Denisa, care aspiră la Facultatea de Stomatologie, a declarat că nu este interesată în mod special de salariile din România, întrucât intenționează să își facă rezidențiatul în Elveția. Ea a motivat că în străinătate există mai multe oportunități și mai puține conflicte cu pacienții și a precizat că salariile mari din sistem ar trebui să revină medicilor din Urgențe și ATI, nu stomatologilor. 

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„De salarii nu mă interesează atât de tare, nu vreau să fac rezidențiatul în România. În Elveția mi-aș dori, pentru simplu fapt că sunt mai multe oportunități, dar nu numai din punct de vedere financiar. 

În România dai de foarte mulți oameni răi, inclusiv pacienții, nu o să stau să învăț 6 ani ca să își bată oricine joc de mine. Și pur și simplu vreau să mă duc într-o țară mai frumoasă, cu mai multe oportunități. Legat de salarii, eu acum voi intra pe Stomatologie. Sincer, nu cred că salariul unui dentist ar trebui să fie atât de mare cât e în prezent. Banii mulți ar trebui să se ducă pe gărzi, pe Urgențe, pe ATI, ăștia ar trebui să aibă cel mai mare salariu. Un medic stomatolog nu ar trebui să aibă mai mult de 7.000-10.000 de lei, în România”, a declarat Denisa. 

„Nimeni nu își dorește să plece, dar, din păcate, nu mi se oferă condiții”

Darius s-a arătat pesimist în privința integrării în sistemul medical de stat, dar consideră că sectorul privat va cunoaște o creștere semnificativă. 

El a menționat că, deși își dorește să fie admis la Facultatea de Stomatologie, există un surplus de stomatologi și consideră că plecarea din țară este o opțiune de luat în calcul, deși nu își dorește să facă acest pas.

„Nu sunt prea optimist în ceea ce privește intrarea în sistemul medical de stat, însă cred că sectorul privat va avea o creștere și va fi într-o situație destul de bună. Am observat că există un surplus de 40% de stomatologi, dar, în opinia mea, nu toți își fac treaba corespunzător. 

În general, situația este dificilă în întreaga țară, nu doar în rândul medicilor. Probabil că voi pleca din țară, deși nu îmi doresc acest lucru, nimeni nu își dorește, dar, din păcate, nu mi se oferă condiții. Un venit acceptabil în România ar fi, în opinia mea, de cel puțin 3.000 de euro”, a transmis Darius.

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