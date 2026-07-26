 Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina bustul poetului: „De ce nu se pornește de la școli?” | adevarul.ro
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Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina bustul poetului: „De ce nu se pornește de la școli?”

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Ana-Maria Păunescu critică solicitarea IICCMER de a elimina bustul lui Adrian Păunescu din Grădina Icoanei și susține că opera și biografia poetului nu pot fi judecate exclusiv prin prisma relației sale cu fostul regim comunist.

Multe şcoli şi străzii din România poartă numele poetului Adrian Păunescu. FOTO: Facebook
Multe şcoli şi străzii din România poartă numele poetului Adrian Păunescu. FOTO: Facebook

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut eliminarea bustului lui Adrian Păunescu din parcul Grădina Icoanei, din București, motivând că poetul a condus revista Flacăra și a fondat Cenaclul Flacăra, activități desfășurate în cadrul instituțional al regimului comunist, care au contribuit la promovarea ideologiei oficiale și la consolidarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

Reacția fiicei poetului nu a întârziat. Într-un mesaj amplu publicat pe rețelele sociale, Ana-Maria Păunescu susține că tatăl său a oferit tinerilor din acea perioadă un spațiu de libertate culturală.

„Vorbim despre singurul om care, în timpul regimului comunist, a avut curajul să construiască, pentru cei care aveau atâta nevoie de aer, un Cenaclu care i-a învățat pe tineri poezie, care i-a legat de Beatles, de AC/DC, de Bob Dylan, de Joan Baez și de atâția alți artiști pe care granițele îi țineau dintotdeauna prea departe”, afirmă ea, amintind și de perioada în care Adrian Păunescu a intrat în dizgrația autorităților comuniste.

„Vorbim despre un poet și un om de cultură care, după 1985, a fost interzis peste tot, a fost dat afară de la ziarul pe care îl conducea, a rămas fără orice fel de activitate publică, supraviețuind din dragostea oamenilor mulți, care mereu i-au ținut partea. Vorbim de același poet care a scris - cităm din memorie, doar spre aducere aminte, în 1983, cântec interzis imediat după lansare - «N-avem apă în țevi, nici căldură-n odăi,/ Anii vin minunați și-apoi sunt tot mai răi,/ Noi, pe-aici pe pământ, prinși de noile chingi,/ Mai mințim că-i grozav și mai spunem lozinci./ Tot ce e n-a mai fost, ce va fi s-a pornit,/ Tot ce e, e cum e, dar mai mult e cumplit/ Și ce vise aveam în proiectul faimos,/ Visteria e goală de sus până jos./ Pe planetă apar mafioți și irozi,/ Și se stă insistent la puternice cozi,/ Despre zahăr ulei, despre carne, nimic,/ Iar pe străzi sunt recolte de lozuri în plic»”, a mai scris fiica poetului pe social media, continuând să dea şi alte exemple de poezii de aceeaşi factură.

„De ce nu se pornește și de la școlile care îi poartă numele?”

În continuarea mesajului, Ana-Maria Păunescu ironizează demersul IICCMER și întreabă de ce instituția nu solicită eliminarea tuturor simbolurilor care poartă numele tatălui său, începând de la şcolile din întreaga ţară care îi poartă numele.

„Despre el vorbiți? Pe el vreți să îl dărâmați? Și începeți cu bustul din București? De ce nu, la întâmplarea zarului, cu bustul de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia sau din Chișinău sau din Craiova sau din Dumbrăveni sau din Bârca sau din Herculane sau din Boldu sau din Mizil sau de prin alt colț al țării unde oamenii au decis să toarne în bronz dragostea, recunoștința față de un mare poet și uriaș om al țării?

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La inaugurarea bustului lui Adrian Păunescu, în Sectorul 2. FOTO: Facebook
La inaugurarea bustului lui Adrian Păunescu, în Sectorul 2. FOTO: Facebook

De ce nu se pornește și de la școlile care îi poartă numele? Da, sunt copii care învață la Școli «Adrian Păunescu», care au pe carnetul de note numele lui! Își amintesc și acei copii de Ceaușescu? Sunt și ei viitori nostalgici ai comunismului? Vor dori să stea la cozi de pâine, de ulei, de carne, pentru că îi cântă «Nebunul de alb», pentru că îi iubesc «Pământul, deocamdată» prin tabere și prin săptămânile altfel?

De ce nu schimbați punctele cardinale ale orașelor, comunelor, satelor în care există o «Stradă Adrian Păunescu»? Să n-o mai luăm pe-acolo niciodată!”, întreabă retoric fiica poetului.

„Ilie Bolojan s-a oprit respectuos în fața cărților tatei”

În aceeași postare, Ana-Maria Păunescu amintește că IICCMER este o instituție aflată în subordinea prim-ministrului și povesteşte că, în urmă cu mai puțin de trei luni, premierul Ilie Bolojan s-a oprit la standul dedicat cărților lui Adrian Păunescu la târgul de carte de la Oradea, şi-a aruncat ochii peste titluri și a salutat-o politicos.

„Dar cu ce se ocupă, de fapt, acest IICCMER? O structură guvernamentală înființată în 2005 și aflată în coordonarea Prim-Ministrului României. Azi, a domnului Ilie Bolojan. Îmi amintesc, dacă tot a venit vorba, aproape cu bucurie, de clipa în care, în aprilie 2026, adică acum mai puțin de trei luni, aflându-mă cu standul Librăriei A. Păunescu la Oradea, cu poezia lui Păunescu adică, în Piața Mare din oraș, Ilie Bolojan s-a oprit respectuos în fața cărților tatei, ba chiar a răsfoit cu ochii titlurile și, salutându-mă și întinzându-mi mâna, și-a continuat plimbarea prin târgul de carte. Ce să vedeți, nu mi-a dărâmat standul!”, mai scrie ea.

Mesajul este mult mai lung şi formulat ca o scrisore deschisă, pe care fiica poetului Adrian Păunescu le cere urmăritorilor săi şi celor care încă fredonează pe ritmuri de folk versurile tatăluio său să o distruie pe reţelele sociale.

În cursul dimineţii de duminică, 26 iulie, Ana Maria Păunescu a revenit, de data aceasta cu un material video filmat chiar în faţa statuii din Grădina Iocoanei, în care spune ferm: „Nu bustul acesta nu trebuie să plece nicăieri” şi le mulţumeşte celor care i-au transmis mesaje de susţinere.

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