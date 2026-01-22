Bărbat cercetat penal după ce a instigat la ură și violență împotriva premierului Bolojan, prin postări pe Facebook

Un bărbat este cercetat penal de procurorii din București, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat pe pagina sa de Facebook mai multe mesaje prin care ar fi instigat la violență și ură împotriva premierului României, Ilie Bolojan, și a altor politicieni.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au anunțat, joi, că acesta este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 22 noiembrie – 4 decembrie 2025, bărbatul ar fi postat pe contul său de Facebook șapte mesaje prin care și-ar fi îndemnat urmăritorii la violență, ură sau discriminare față de premierul României și alți lideri politici.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că în perioada 22.11.2025-04.12.2025, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a publicat pe pagina personală de Facebook un număr de 7 mesaje, prin care a incitat urmăritorii paginii sale la violenţă, ură sau discriminare cu privire la premierul României şi a altor membri din diferite partide politice, pe motiv că aceştia ar face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică, religie sau orientare sexuală”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Ancheta este în desfășurare, iar pe durata controlului judiciar inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de autorități.