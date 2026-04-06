„Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”. Deputatul AUR, care a instigat public la incendierea instituțiilor, trimis în judecată

Un deputat AUR din Bistrița-Năsăud, Tiberiu Boșutar, a fost trimis în judecată luni, 6 aprilie, pentru instigare publică, după ce ar fi cerut oamenilor să arunce în aer clădirile unor instituții publice din municipiul Bistrița. Solicitarea a fost făcută într-o transmisie live pe o rețea de socializare, vizualizată de aproximativ 84.800 de persoane.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din rechizitoriul întocmit în cauză rezultă că, la data de 7 decembrie 2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistrița, în fața Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud și a Biroului Electoral Județean Bistrița-Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidențiale, Tiberiu Boșutar a folosit o transmisie live pe o platformă de socializare vizualizată de 84.800 de persoane pentru a instiga publicul la săvârșirea de infracțiuni.

În rechizitoriu s-a reținut faptul că „ordinea și liniștea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârșirea de fapte penale, precum și că dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situațiile de excepție în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârșirii de infracțiuni.”

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în fond.

Conform Codului de procedură penală, această etapă marchează finalizarea anchetei și trimiterea dosarului spre judecare, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție.

Precizăm că, la data săvârșirii faptelor, inculpatul nu dobândise încă calitatea de deputat.

Polițiștii au deschis dosarul după ce coordonatorul AUR Bistrița-Năsăud, Tiberiu Boșutar, venit la Biroul Electoral Județean pentru a-și ridica certificatul doveditor al alegerii în funcția de deputat, a spus într-un live transmis pe Facebook că: „Ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”, referindu-se la clădirea în care funcționează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

Boșutar s-a arătat nemulțumit de faptul că au fost anulate alegerile prezidențiale.