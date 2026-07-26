SONDAJ AUR se menține pe primul loc, iar Călin Georgescu e în topul încrederii. Ce spun românii despre suspendarea președintelui

AUR își menține avansul în preferințele electoratului, pe fondul unei neîncrederi accentuate în clasa politică și în instituțiile statului. Cu toate acestea, majoritatea populației respinge ideea unor alegeri anticipate sau a suspendării președintelui, arată un nou sondaj CURS.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturile celor care declară că ar merge la urne, fiind urmat de PSD cu 23% și PNL cu 21%. USR este creditat cu 9%, iar UDMR cu 4%. SOS România obține 3%, în timp ce PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare sunt creditate fiecare cu câte 2%, se arată în sondajul CURS.

Rezultatele indică menținerea unui avantaj consistent pentru AUR, în timp ce competiția pentru locurile următoare rămâne relativ stabilă. Totodată, prezența unor formațiuni politice noi în opțiunile electorale arată că spațiul politic continuă să fie deschis apariției unor noi actori, chiar dacă deocamdată aceștia beneficiază de un sprijin electoral limitat, notează agenția.

Încrederea în liderii politici rămâne redusă

Potrivit sursei citate, niciuna dintre personalitățile politice evaluate nu reușește să obțină un nivel de încredere majoritar. Cel mai ridicat scor este înregistrat de Călin Georgescu, care beneficiază de încrederea a 33% dintre respondenți, urmat de Nicușor Dan cu 30% și George Simion cu 24%. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt creditați fiecare cu 23%, în timp ce Cristian Popescu Piedone obține 18%.

„Rezultatele arată că nivelul de încredere acordat clasei politice rămâne redus, iar evaluările negative depășesc în toate cazurile opiniile favorabile. În același timp, gradul redus de notorietate în cazul unor lideri politici, precum Claudiu Târziu, indică faptul că o parte dintre actorii politici aflați în competiție se află încă într-un proces de consolidare a vizibilității publice”, spun reprezentanții CURS.

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În schimb, Armata continuă să fie instituția care se bucură de cea mai bună imagine în rândul populației, 81% dintre respondenți declarând că au o părere bună sau foarte bună despre aceasta. Biserica ocupă poziția a doua, cu 79%, fiind urmată de Pompieri și SMURD, care înregistrează 66%.

La polul opus se află Guvernul și Parlamentul, care sunt evaluate pozitiv de doar 19%, respectiv 20% dintre respondenți. Justiția, Curtea Constituțională și Președinția înregistrează, de asemenea, niveluri reduse de încredere, ceea ce evidențiază diferența dintre percepția asupra instituțiilor cu rol administrativ și de intervenție și cea asupra principalelor instituții politice ale statului.

Alegeri anticipate și suspendarea președintelui

În contextul blocajului politic actual, 58% dintre respondenți declară că nu sunt de acord cu organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, în timp ce 33% susțin această variantă.

În ceea ce privește scenariul suspendării și demiterii Președintelui României, 57% dintre respondenți declară că nu sunt de acord cu această variantă, în timp ce 31% o susțin.

„Datele indică o tendință similară celei observate în cazul alegerilor anticipate. Deși există nemulțumiri consistente față de evoluția politică a țării, majoritatea respondenților nu susțin măsuri care ar conduce la amplificarea instabilității instituționale”, se mai arată în analiză.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 14–24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS (www.curs.ro) este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România, cu o experiență de decenii în sondaje și analize sociale. CURS este fondat în 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL.