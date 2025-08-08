Șefii liberali clujeni au „onorat” doliul național pentru Ion Iliescu distrându-se la Untold X. Trapperul Albert BNB a fost amendat din nou, deși a spus că iubește România, iar Post Malone, cel mai așteptat artist al festivalului, a fost surprins într-o postură inedită.

Ediția a X-a a Untold a început într-o zi de doliu național care nu a afectat deloc programul festivalului. Mai mult, la eveniment au participat șefii filialei clujene a PNL, începând cu primarul Emil Boc, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vákár István, prefectul Maria Forna. Emil Boc, relaxat, în blugi, cu tricou alb și adidași albaștri a ajuns la festival alături de soția sa. Edilul-șef a „inspectat” perimetrul festivalului, inclusiv zona de food court. Boc este unul dintre cei mai mari suporteri ai Untold, festivalul luând naștere ca un eveniment finanțat de Primăria Cluj-Napoca acum 10 ani, chiar dacă unii clujeni sunt deranjați de zgomotul provocat de un astfel de eveniment în centrul unui oraș.

„Noi, la Cluj, am ținut doliu cand a ieșit Iliescu președinte”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a și transmis, pe Facebook, un mesaj fanilor festivalului veniți din țară, însoțit de niște poze de la Cluj Arena:

„Bine ați venit la Cluj! Acolo unde muzica se simte cu sufletul și Cluj Arena pulsează în ritmul UNTOLD! Ne bucurăm că sunteți aici! Tuturor clujenilor le doresc un weekend plin de voie bună și distracție faină!”

Tișe nu a răspuns la criticile unui internaut privind ziua de doliu național: „La Cluj nu contează, ca este zi de doliu național... Vedeți... la fel ca și USR-ul fac ce vor. Și ocupa funcții pe care ar trebui sa le respecte”. În schimb, replica a venit de la un clujean: „Noi la Cluj am ținut doliu cand a ieșit Iliescu președinte”.

Mai mult, majoritatea instituțiilor publice din Cluj nu au arborat drapelul în bernă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ziua de doliu naţional.

Primii care au desconsiderat Hotărârea de Guvern au fost chiar cei care au majoritatea în Guvernul României și sunt membri ai partidului fondat de Ion Iliescu. Sediul Partidului Social Democrat Cluj era lipsit de orice drapel, cu toate că lege spune că și partidele au obligația de a arbora Drapelul Național, scrie Făclia de Cluj.

Nici liberalii nu s-au conformat, lăsând steagurile arborate pe verticală pe balconul de la sediul partidului de pe Bulevardul Eroilor. De asemenea, steagurile de pe catargele din centrul orașului - Piața Unirii și cele din Piața „Avram Iancu” - nu arătau ca ar fi zi de doliu. Nici la sediul principal al Primăriei Cluj-Napoca de pe strada Moților steagurile nu au fost lăsate în bernă. Doar câteva instituții au arborat steagul în bernă.

Post Malone, la un whiskey în centrul Clujului

În schimb, orașul a fost umplut de mașini din toate colțurile țării. Străzile adormite pe timpul verii ale Clujului sunt animate de oameni relaxați care au venit să sărbătorească cea de-a X-a ediție a celui mai mare festival din țară.

Clienții unui local din centrul orașului au avut ocazia să-l vadă, la un whiskey, Post Malone, capul de afiș al ediției a X-a a Untold. Îmbrăcat în blugi, cămașă în carouri și pălărie de cowboy și fără aere de vedetă, artistul a vorbit și a făcut poze cu fanii aflați pe terasa localului fără pretenții din Piața Muzeului. Apoi, artistul, însoțit de trei bodyguarzi, a mâncat la o pizzerie din centru.

Post Malone este una dintre cele mai influente figuri din muzica contemporană. Artistul a fost nominalizat de 9 ori la premiile GRAMMY®. Numele său real este Austin Richard Post și s-a născut pe 4 iulie 1995 în Syracuse, New York, SUA.

A devenit cunoscut în 2015 cu piesa sa de debut „White Iverson”, care a atras rapid atenția industriei muzicale. Este recunoscut pentru stilul său eclectic, ce combină hip-hop, pop, rock și country. Primul său album, Stoney (2016), a inclus hituri precum „Congratulations” și a fost urmat de albume de succes precum Beerbongs & Bentleys și Hollywood’s Bleeding. A colaborat cu artiști celebri precum Swae Lee, Ozzy Osbourne, 21 Savage și The Weeknd.

Piesa „Rockstar” (feat. 21 Savage) a stat opt săptămâni pe primul loc în topul Billboard Hot 100. „Sunflower”, realizată împreună cu Swae Lee pentru coloana sonoră a filmului Spider-Man: Into the Spider-Verse, a devenit un hit global.

Amendă pentru Albert NBN pentru limbaj vulgar

Trapperul Albert NBN, care a intrat în atenția autorităților la festivalul „Beach, please” din cauza limbajului vulgar, a fost sancționat și la Cluj. Versurile sale licenţioase, pline de înjurături la adresa României, i-au atras o amendă de 1.000 de lei, dar şi o plângere penală pentru instigare la ură.

Dacă la festivalul de la Costinești, acesta spunea: „Îmi bag … în România/Pe țara voastră mă p…/Eu nu sunt de România/Și deja când sunt în state/Vreau să vă iau banii”, la Cluj-Napoca, Albert NBN și-a încheiat concert cu un neconvingător „iubesc România”.

Cu toate acestea, Jandarmeria nu a trecut peste limbajul vulgar de care nu a fost scutit show-ul de la Untold.

Forțele de ordine s-au autosesizat în urma momentului artistic, iar în baza Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, artistul a primit o amendă de 1.000 de lei, au precizat oficialii Jandarmeriei.

„Pe timpul desfășurării festivalului Untold X, în urma autosesizării forțelor de ordine, a fost aplicată o sancțiune contravențională unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar și expresii jignitoare”, arată comunicatul autorităților.

Grupărea de Jandarmi Mobilă Cluj a avertizat că va lua măsuri și în cazul altor artiști care încalcă legea.

Peste 110.000 de fani din peste 100 de țări. „Cel mai așteptat moment al verii!

Prima zi a a Untold X a adus la festival peste 110.000 de fani din peste 100 de țări. Pe scenă au urcat câțiva dintre cei mai populari artiști ai scenei mondiale techno.

„Este primul meu Untold! Am așteptat 10 ani pentru aceasta minunată experientă! Văd oameni de toate vârstele care se simt bine, dansează și se distrează! Festivalul în sine e un spectacol, și pare că se tot preschimba la cativa zeci de pasi! Iar atmosfera la scena principala e extrem de placută! Ma bucur că am venit! Si sper să rămână în Cluj-Napoca!", a susținut Alina, o clujeancă de 42 de ani.

„E super fain la Untold, cel mai așteptat moment al verii! Mă bucur că mă pot distra cu prietenii mei până în zori, bem și simțim vibeul magic al Untold-ului! Mâncarea e cam scumpă, am dat 22 de lei pe o singura plăcintă! Mâine mănânc mai bine acasă, înainte să mă pornesc încoace! Vreau un Untold de 2 săptămâni, se poate, vă rog eu mult?!", a spus George, 23 de ani, un student venit cu prietenii din București.

„Mă simt grozav aici, am venit pentru distracție maximă! Atmosfera e deosebită, și cum a spus Tujamo: noi suntem Untold! Practic noi suntem atmosfera aceasta magică! Astăzi e doar prima zi de festival și mi-am luat zi libera mâine, ca să mă pot bucura din plin. Particip deja de câțiva ani, am colecție de brățări Untold acasă! Totuși, preturile îmi par ușor exagerate. A devenit cam scump totul și trebuie să fiu cumpătată, să mă încadrez cât de cât în buget", a susținut Tania, o brașoveancă de 36 de ani însoțită de soț.

Don Diablo: „România te iubesc, UNTOLD îti mulțumesc!”

Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri a fost cel al lui Don Diablo. Artistul olandez a ales UNTOLD X pentru a prezenta, în exclusivitate, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026.

Set-up-ul scenei principale a fost customizat special: DJ desk-ul a fost amplasat pe catwalk, mai aproape de fani, iar întregul spectacol a fost construit cu piese nelansate, efecte vizuale adaptate și momente de interacțiune directă cu publicul.

„România te iubesc, UNTOLD îti mulțumesc!”, a spus Don Diablo în română, la finalul show-ului, într-un moment primit cu aplauze și energie de pe toată Cluj-Arena.

Artistul Rag’n’Bone Man, a ajuns pentru prima dată pe Cluj-Arena și a oferit unul dintre cele mai puternice momente live ale primei zile de UNTOLD X. Însoțit de band-ul său, britanicul a prezentat fanilor un show construit pe autenticitate, cu hit-uri precum „Human”, „Skin” sau „Giant”, interpretate cu o energie care a trecut dincolo de scenă și a ajuns direct la fani. Show-ul lui Rag’n’Bone Man a pus în prim-plan vocea sa inconfundabilă și prezența scenică sinceră, elemente care au captat atenția celor prezenți de la început până la final.

CLUJAMO

Tujamo face parte din povestea UNTOLD încă de la prima ediție, iar la UNTOLD X a urcat din nou pe Mainstage cu un set conceput special pentru ediția aniversară. Setul germanului a debutat cu beat-uri care au ridicat instant zeci mii de mâini în aer și a continuat să crească în intensitate, cu piese cunoscute de fani și drop-uri care au menținut energia pe Cluj-Arena.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost tributul adus lui Avicii, care a fost headliner al primei ediții a festivalului UNTOLD, în 2015. Pe ecranele scenei principale au fost proiectate imagini cu artistul suedez, iar fanii au aplaudat îndelung, într-un gest de omagiu pentru pentru unul dintre cei mai apreciați producători din muzica electronica.

După acest moment încărcat de emoție, Tujamo a readus energia în arenă și a surprins publicul cu mesajul „CLUJAMO” afișat pe Mainstage – un joc de cuvinte simplu, dar încărcat de sens pentru fanii din România, care au reacționat instant. Setul a continuat cu interacțiune directă cu publicul, zâmbete și replici scurte, dar pline de entuziasm. La final, Tujamo le-a spus fanilor că ar reveni oricând la UNTOLD, fără vreo negociere .

Aflat pentru a doua oară pe scena festivalului UNTOLD , Tiësto a oferit un extended set gândit special pentru această ediție aniversară. De la piese care au făcut istorie în muzica electronică – „Traffic”, „Silence” sau „Love Comes Again” până la producții care domină în playlisturile globale, Tiësto a construit un set plin de energie. Totul a fost susținut de un show vizual bine pus la punct și a oferit fanilor un mix autentic între amintiri și prezent.

Ce se întâmplă astăzi la Untold

În această seară, Mainstage-ul UNTOLD va oferi cel mai așteptat show live al ediției de anul acesta cu unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XXI, Post Malone. Turneul european The Big Ass Tour va debuta în această seară pe Cluj-Arena.

Armin van Buuren, Delia, Bad & Boujee și trupa Altar sunt numele care vor entuziasma fanii de pe Cluj-Arena în a doua zi de festival.

„Ediția aniversară UNTOLD X celebrează o decadă de muzică și experiențe memorabile, ci marchează și începutul unei noi etape în povestea festivalului. În această seară, pe scena principală, fanii vor putea urmări un moment special pregătit de organizatori, care va deschide simbolic drumul spre UNTOLD 2026”, spun organizatorii.

Organizatorii festivalului au anunțat că vânzarea abonamentelor pentru ediția UNTOLD 2026 va începe sâmbătă, 9 august, de la ora 18:30. Cei care vor să facă parte din următoarea ediție a uneia dintre cele mai mari experiențe muzicale din lume.