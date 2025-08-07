Program special pentru mai multe linii de transport în comun cu ocazia Untold. Anunțul oficial al CTP Cluj

Biletele de noapte pentru mijloacele de transport public vor avea tarife speciale pe durata Untold. De asemenea, vor exista linii metropolitane care vor asigura transportul în comun nocturn și între Cluj și două localități apropiate.

CTP Cluj-Napoca anunță publicul călător că în perioada desfășurării festivalului Untold, 7 – 10 august, pentru a asigura deplasarea în siguranță a participanților, transportul de noapte va fi prelungit până dimineața la începerea programului de zi, pe următoarele linii urbane: 5N Aeroport – zona centrală – P-ța Gării, 25N: Strada. Bucium – Piata Mihai Viteazu – Strada. Unirii , 54N cartier Zorilor – zona centrala - cartier Grigorescu.

Program special pentru mai multe linii de transport în comun cu ocazia Untold

De asemenea, și liniile metropolitane M26 Cetate Floresti – Uzinei Electrice si M41 Apahida – Aurel Vlaicu vor avea program prelungit. În funcție de gradul de incarcare al mijloacelor de transport în comun vor fi alocate mai multe vehicule pe aceste linii.

În perioada 6- 11 august se vor suplimenta mijloacele de transport în comun pe următoarele linii de transport in comun, care deservesc zona centrala: 6 Bucium –Aurel Vlaicu, 24b Unirii-Vivo, 25 Bucium – str. Unirii, 30 Grigorescu – A.Vlaicu, 31 Piata Mihai Viteazul – Calea Baciului, 35 Zorilor – Piata Garii, 44 Grigorescu – Soporului, 47 Harghitei – Piata Mihai Viteazul,M26 Uzinei Electrice – Cetate.

„Programele de circulație vor putea fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro. Biletele de noapte pot fi achiziționate de la POS-urile din mijloacele de transport cu tariful de 6 lei pentru municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești și de 7 lei pentru comuna Apahida. Nici un alt titlu tarifar sau abonament nu este valabil pe cursele de noapte”, anunță reprezentanții CTP Cluj.