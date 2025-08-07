UNTOLD X - un univers al experiențelor memorabile

Ediția aniversară UNTOLD X incepe maine, 7 august și marchează un moment important în evoluția festivalului care ocupă locul 3 la nivel internațional, în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume. Cu un lineup spectaculos, UNTOLD X reunește sute de mii de fani din întreaga lume într-un eveniment dedicat muzicii, tehnologiei, modei și culturii urbane.

Pentru ediția aniversară, organizatorii UNTOLD au pregătit noi zone în cadrul festivalului, create special pentru a diversifica și mai mult experiența pentru fanii de toate vârstele.

UNTOLD KIDS AREA

UNTOLD Kids este o zonă dedicată celor mici, unde copiii se pot bucura de activități educative, jocuri și divertisment într-un spațiu sigur și creativ. Secret Garden by Biutiful oferă o alternativă elegantă și relaxantă în mijlocul agitației, cu zone de lounge, baruri rafinate, decoruri instagramabile și selecții muzicale fine. Soul Circle este o nouă scenă dedicată conexiunii emoționale, cu artiști și momente muzicale care încurajează introspecția și reconectarea.

LOJA SENZORIALĂ PENTRU COPIII NEURODIVERGENȚI

De asemenea, UNTOLD introduce Loja Senzoriala, un spațiu special gândit pentru persoanele neurodivergente și însoțitorii lor, realizat în parteneriat cu Fundația Neuroatipic. Este prima zonă de acest tip din Europa integrată într-un festival de muzică. Aici, participanții vor regăsi un mediu incluziv, liniștit și prietenos, cu facilități, suport specializat și resurse adaptate nevoilor lor. Inițiativa subliniază angajamentul UNTOLD pentru diversitate, incluziune și accesibilitate reală.

EXPERIENȚE OFERITE DE PARTENERII COMERCIALI AI FESTIVALULUI

La ediția aniversară UNTOLD X, povestea se deschide cu o inovație care luminează nu doar portofelele, ci și imaginația: primul card fizic OLED emis în România, semnat BT, Visa și UNTOLD. O extensie a versiunii digitale lansate acum doi ani, acest card special se activează la fiecare tranzacție contactless, într-un efect vizual captivant, în ton cu tema festivalului. În mijlocul festivalului, BT creează un colț al interacțiunii și recompensei. Un memory game interactiv și activarea de onboarding în aplicația BT Pay transformă simplul gest de a-ți face un cont într-o experiență plină de surprize – de la vouchere la merch oficial, acces la platforma Premium și acces cu prioritate în festival.

Visa este unul dintre partenerii principali ai festivalului UNTOLD și va avea o activare extinsă în zona scenei Retro „Fantesia”. Prezența brandului va include baruri branduite în proximitatea scenei, un punct de acces principal personalizat cu identitate vizuală Visa, precum și un spațiu interactiv dedicat: Untold Creators booth by Visa, conceput pentru a încuraja interacțiunea directă cu publicul.

În cadrul UNTOLD X, Visa susține și momentele de scenă cu finaliștii selecției Untold Creators by Visa, consolidând legătura brandului cu zona creativă a festivalului. Identitatea vizuală va fi prezentă în mod constant prin elemente de semnalistică, branding ambiental.

Red Bull, în zona Time, activează pasiunea pentru viteză și performanță cu simulatoare de Formula 1, oferind adrenalină pură celor care vor să se simtă ca pe circuit. Anul acesta, Red Bull aduce și un monopost real de Formula 1 – un bolid folosit în demonstrații oficiale, similar celor RB7 sau RB16B, pregătit pentru expunere statică.

Pe scena principală, sâmbătă, 9 august, Pepsi va oferi fanilor UNTOLD un moment memorabil: show-ul „Keep Art Human”, un concept semnat de superstarul Alok, locul 4 în Top 100 DJ Mag, realizat în colaborare cu membrii trupei Urban Theory. Pepsi își asumă rolul de arhitect al experiențelor multisenzoriale în cadrul festivalului. În parc, vis-a-vis de Casino, bedroom dancefloor-ul devine locul în care dansul e răsplătit cu premii, în timp ce pernele zboară în THE SOLO PILLOW FIGHT și bulele plutesc în misting party-ul care răcorește. Nici zona de creație digitală nu lipsește: AI-ul îți transformă portretul într-o operă regală, iar Kitchen Party-ul aduce gustări și muzică într-un dans continuu al stărilor. Totul, într-un decor de lounge și energie bună.

MOMENT IN MEMORIAM AVICII

Pe 9 august, într-un moment încărcat de emoție și amintire, UNTOLD șii Kaufland aduc un omagiu unuia dintre cei mai iubiți artiști din istoria UNTOLD – Avicii. Artistul suedez a fost headlinerul primei ediții a festivalului, în 2015, iar impactul său continuă să fie resimțit și astăzi. Momentul „In Memoriam Avicii”, desfășurat pe Mainstage, este un tribut adus unuia dintre artiștii care au definit identitatea UNTOLD, marcând începutul unei povești care continuă să inspire.

Activarea pregătită de Kaufland propune un spațiu dedicat relaxării și interacțiunii, unde jocurile, zonele de distracție și activările creative aduc oamenii împreună. Participanții pot câștiga premii, se pot bucura de experiențe imersive și pot crea conexiuni care, așa cum se întâmplă la UNTOLD, pot dura o viață.

Lângă Premium Lounge McDonald’s a construit un univers complet: mesaje aniversare, decoruri din copilărie, piscină cu premii, leagăne, photo booth-uri și zone de relaxare. Un spațiu unde prietenia și joaca se împletesc cu nostalgia, iar Delia și Iustin (HVNDS) vor urca pe scena TRAM într-un show care completează perfect atmosfera festivă creată de McDonald’s.

₿itopia este activarea pregătită de Bitget pentru UNTOLD 2025, un spațiu senzorial unde tehnologia ascultă, amplifică și rezonează cu ritmul uman, o experiență imersivă care traduce bătăile inimii într-un limbaj al conexiunii. ₿itopia construiește punți între tehnologie și umanitate, iar Bitget invită fanii descopere un loc în care fiecare puls devine semnal, iar fiecare vizitator, o frecvență în mișcare.

Regina Maria oferă o oază de siguranță emoțională. Într-o zonă dedicată, participanții pot lăsa mesaje despre emoții nerostite, pot avea discuții cu specialiști și pot descoperi că sănătatea mintală e un act de curaj, nu de slăbiciune

Uber vine cu energie urbană și adrenalină: mașinuțele electrice din zona bumper cars devin simbolul libertății de mișcare, în timp ce punctele de pick-up și drop-off oferă comoditate și eficiență. Activarea este gândită să ofere acces rapid, confortabil și sigur, atât pentru publicul general, cât și pentru zona VIP, prin puncte de Pick-up & Drop-off dedicate. Două puncte de acces principale: Strada Nuferilor – pentru General Access & VIP și Strada Uzinei Electrice nr. 2 – exclusiv pentru VIP.

Aqua Carpatica creează un spațiu unde hidratarea devine interactivă. Roata norocului și barul dedicat devin zone de răcorire lângă scena Retro, iar zona instagramabilă spune povestea purității în imagini memorabile. Winston mizează pe lounge, aer, cocktailuri și suflanta Aerodium – o experiență extremă care te face să sfidezi gravitația, completată de show-uri speciale și muzică ambientală.

Madri construiește „Bario de los Gustos” – locul unde berea se combină cu jamonul spaniol, unde tricourile se personalizează live prin brodare sau presare termică, iar show-urile de dans apar spontan în mijlocul festivalului, aducând vibrația iberică în Parcul Central.

Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă impresionantă asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca.

Porțile magice ale universului UNTOLD se deschid joi, 7 august 2025, la ora 16.00. În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele 16.00 - 05.00.

