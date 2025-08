Untold X va avea loc la Cluj în perioada 7-10 august. Al treilea cel mai apreciat festival mare la nivel mondial propune show-uri de neuitat, artiști de top, mulți în premieră în România, dar și o surpriză. Edi Chereji, cofondator și manager al Untold, vorbește, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre marile provocări ale festivalului, într-o perioadă complicată din punct de vedere economic pentru România.

Adevărul: O nouă ediție a festivalului Undold, a zecea, bate la ușă. Cei mai mulți fani nu au ratat nicio ediție a festivalului, dar cu siguranță există și „bobocei”. Ce sfaturi ai avea pentru cei care vin pentru prima dată la Untold?

Edi Chereji: Sigur că acum deja e foarte aproape, dar să presupunem că nu și-au cumpărat încă un bilet sau nu și-a făcut cazarea din timp. E clar că trebuie să se ocupe și dacă nu și-au cumpărat încă bilet, să achiziționeze bilete doar de pe sursele oficiale, și anume site-ul Untold. Acolo apar toți resellerii care sunt ai noștri oficial, sau se poate cumpăra direct de pe pagina Untold biletul. Și asta îți garantează accesul la festival, pentru că 99% din ofertele de pe piața neagră, ca să spun așa, sunt fake-uri. Din păcate, oamenii dacă apelează la astfel de opțiuni, nu vor avea acces în festival. Îmi dau seama că e neplăcut, cu atât mai mult dacă te deplasezi în alt oraș, ai plătit probabil deja cazarea, transportul, iar surpriza va fi neplăcută să nu poți intra pentru că ai cumpărat un bilet fals. Apoi, să presupunem că s-a trecut cu bine de etapa asta. Oamenii trebuie să știe că nu au voie în festival cu genți, cu obiecte periculoase, și aici, dacă intră pe site-ul Untold, o să vadă exact ce fel de obiecte sunt permise în festival și ce nu este permis în festival.

Ce lucruri își pot lua la ei fanii

Ce ar putea totuși să-și ia la ei festivalierii fără riscul de a fi refuzați la intrare?

Sigur că, pentru că vă petreceți mai multe ore în festival, aveți nevoie de lucrurile esențiale, aveți un telefon, aveți șervețele, batiste, și așa mai departe. Evident, un portofel, aici recomandăm să aveți o borsetă sau să aveți o geantă de maxim mărimea unei coli A5, asta e dimensiunea pe care o permitem. Apoi, în timpul festivalului, nu vă faceți griji, pentru că nu aveți nevoie de bani cash, să-i aveți tot timpul la voi. Accesul în festival se face pe baza unei brățări, dar și plata în festival, în orice punct, fie că vorbim de mâncare, vorbim de răcoritoare, de băutură sau de merchandising, totul se face cu brățara de festival. Această brățară o puteți încărca cu bani fie online, din aplicația Untold, fie din festival, unde sunt punctele de top-up.

Recomandare specială

O recomandare specială pentru toți cei care vor veni la Untold?

Ca de fiecare dată, sfatul meu e să vă descărcați aplicația Untold să vedeți în timp real tot ce anunțăm, toate surprizele, să vedeți line-up-ul, să vă faceți propriul timetable, să știți la care scenă vreți să mergeți, pe care artist vreți să îl vedeți. Și aș mai menționa, pentru că mi se pare foarte important să știți că dacă sunteți prima dată la un festival sau dacă ați mai fost la alte festivaluri, știți deja regula că nu e ca la un spectacol a unui artist punctual în care un bilet înseamnă un loc în tribună pe scaun sau un loc asigurat în arenă. Evident, sunt 10 scene și cu biletul de festival ai acces la toate scenele, dar dacă își doresc să vadă un anumit artist, este posibil ca la un artist să fie mai mare aglomerația și atunci e bine, dacă vor să vadă neapărat un anumit artist, să vină mai din timp la acel artist, înainte cu o oră, să-și găsească locul la scena respectivă.

Te referi la scena principală de la Cluj Arena sau și la altele?

Exact, aici mă refer la scena din stadion, dar și la scena din sala polivalentă, unde au mai fost situații de-a lungul anului datorită cererii foarte mari pentru anumite intervale de timp, câteva minute, 10-15 minute, am fost nevoiți să oprim accesul în interiorul stadionului sau a polivalentei, urmând ca apoi când dintre cei care erau prezenți acolo de la început au plecat spre alte scene să le permitem accesul și celor care așteptau să intre. De cele mai multe ori, oamenii vor să vină să vadă un artist, dacă este foarte cunoscut, mai degrabă pentru a bifa, pentru a știi că au văzut acel artist. Cei care sunt fani adevărați, ei vin din timp ca să să prindă un loc cât mai în față, să vadă cât mai bine, dar cei mai mulți vor să vadă câteva piese după care se îndreaptă către un alt artist. Și aș mai adăuga ceva, pentru că mulți se lovesc de această problemă cu transportul.

Ce le-ai mai transmite oamenilor?

Nu veniți cu mașina, lăsați-o acasă. Dacă veniți din alt oraș, lăsați-o la cazare. Sunt o mulțime de opțiuni de transport. Până la urmă, festivalul e aproape în centrul orașului și asta e senzațional pentru că puteți ușor să găsiți, fie transportul în comun care e suplimentat toată noaptea, timp de patru nopți ca să fie accesul ușor în oricare din cartierele Clujului. Plus că există o mulțime de taxiuri, există opțiuni de car-sharing.

În fiecare an sunt mii de mașini, unele venite chiar și din alte orașe, mii de mașini de car-sharing, tocmai pentru a ajuta și pentru a profita, oarecum, până la urmă de cererea foarte mare. Așa că veniți cât mai relaxați la festival, fără grija mașinii, pentru că nu veți găsi locuri de parcare pe o rază de câțiva kilometri, oricum.

Artiștii de neratat

Dar în ceea ce privește artiștii, ce recomandări ai face?

Aș recomanda, cu siguranță, artiștii care vor și pentru prima dată în România, cum e Post Malone. Va fi un show deosebit, având în vedere că e un artist care îmbină muzica pop-rock cu country, western, cu puțin hip-hop și va fi un concert live, spectaculos, cu band, cu tot ce trebuie. Apoi aș recomanda, cu siguranță, show-ul Anima, tot în premieră în România, care e, la ora actuală, printre cele mai așteptate și titrate show-uri de muzică electronică. Anima combină muzica cu efectele speciale și conținut video, iar aparițiile de cele mai așteptate pe planetă. Cei care urmăresc muzică electronică, au urmărit fenomenul sferei din Las Vegas, au văzut Anima, în ultimul an au făcut show-uri doar acolo. E un show de neratat, chiar e ceva ce s-ar putea să fie o dată în viață văzut.

Mai avem și alți artiști de top care vin în premieră în România?

Evident, iar aici mă gândesc, bineînțeles, la producătorul și DJ-ul american Metro Boomin. El e cumva topul trei al preferințelor pe toată planeta asta pentru ce înseamnă generația 15-25 de ani. Metro Boomin, până la urmă, este semnatarul multor hit-uri din zona asta de hip-hop, de trap, fie că vorbim de Travis Scott sau de Drake sau de Kendrick Lamar. Multe hit-uri al lor sunt semnate de către Metro Boomin și va fi iarăși un artist care, fără îndoială, va umple arena. Da, sunt multe momente, cred că sunt foarte multe.

Adevărul despre Armin van Buuren

Pentru că ai amintit de Anima, ce le-ai mai recomanda fanilor muzicii trance?

Le-aș reocanda un DJ foarte mare, Martin Garrix cu un show special. Evident, va fi arhiplin și la Armin Van Buuren. Armin n-a fost anul trecut. Altfel, el n-a ratat niciun moment important. La ediția aniversară din 2019 a fost acolo și iată și acum la ediția aniversară din 2025, la 10 ani, este alături de noi. Este foarte, foarte iubit de numeroșii săi fani, iar el la rândul său a vorbit despre lucrurile astea, despre relația specială pe care o are cu publicul Untold, fie că vorbim de români, fie că vorbim de miile de străinii care vin la Untold și sunt acolo cu el ore în șir când e pe scenă.

Anul trecut au existat fel de fel de speculații pentru că Armin van Buuren nu a fost la Untold. S-a spus ba că v-ați certat, ba că nu mai vrea să audă de Untold.... Ce s-a întâmplat, de fapt?

Armin a vorbit și de presiunea pe care o simte în acest punct de vedere și de asta cumva am luat decizia asta oarecum împreună și am fost înțelegători când ne-a spus, anul trecut, că are nevoie de timp extra mai mult de un an pentru a-și pregăti următoarea apariție în fața fanilor de la Untold. Pentru că, şi tot el a spus asta, pentru el apariţiile la Untold sunt mai importante poate decât oricare altele. El se simte foarte apropiat de fani şi respiră energia lor. Dacă vă amintiți, ultima dată când a fost la Untold, acum 2 ani, pe scenă cu el a avut o gradenă în care a primit aproximativ 500 aproximativ de fani care au stat tot show-ul cu el pe scena principală. A avut un moment spectaculos.

Surpriza Untold X

Foarte multă lume vorbeşte despre surpriza pe care le-ați promis-o fanilor și pe care o păziți cu strășnicie. Despre ce ar fi vorba?

Da, așa este, avem un invitat special, vineri-seară. E un invitat surpriză și nu vă pot spune acum exact ce va face. Sau pot să vă spun că va și cânta, va și mixa, va face de toate. Dar e un artist super-îndrăgit, un artist internațional, artist de top, asta pot să vă spun. Și dacă vreți un cadou din partea noastră pentru toți cei care au fost alături de noi și care vor fi alături de noi și anul acesta, de aniversarea noastră, întoarcem un cadou către fanii festivalului și le oferim acest bonus, oarecum.

Au fost alte festivaluri la care au apărut diverse probleme, incidente reflectate inclusiv în presă. Cât de sigur este Untold?

Da, aș vrea să spun că și în acest an vom acorda, ca de fiecare dată, o atenție deosebită pentru partea de siguranță în festival. Avem în fiecare an o colaborare de excepție cu tot ce înseamnă autorități locale și reprezentanți MAI, astfel încât să facem din cele patru zile de sărbătoare și patru zile de primă siguranță. Ca la fiecare ediție lucrăm din timp să ne pregătim astfel încât să îi găzduim pe toți cei care vin din țară și din străinătate și să se simtă la Cluj, nu doar în perimetrul festivalului, să se simtă în tot orașul, să se simtă cât mai bine. Iar aici, sigur că le mulțumim clujenilor pentru ospitalitatea de care dau dovadă, atât pentru cei care vin la Cluj, dar și pentru noi, pentru Untold.

Cea mai mare satisfacție în nouă ediții de Untold

Care ar fi cea mai mare satisfacție pentru tine după atâtea ediții de Untold?

Ne bucurăm că Untold e un eveniment care deja face parte din comunitate și e apreciat, întrăgit, susținut. În același timp ne cerem scuze față pentru micile neplăceri sau mai marile neplăceri pe care le resimt unii dintre clujeni, dar încercăm în fiecare an să ținem cont de părerile lor și aplicăm măsuri tocmai pentru a face cât mai mic disconfortul celor care, spre exemplu, sunt în vecinătatea noastră.

Au existat multe discuții și speculații pentru că în acest an ați renunțat la scena trance. Are legătură cu ceea ce spuneai tu mai devreme?

Exact. În acest an am renunțat la scena trance care era în fața cazinoului, tocmai pentru că, oricum am fi direcționat sunetul, bătea foarte mult în afara perimetrului festivalului, pe zona aceea de case. Și am considerat că, pe termen scurt și mediu, vom renunța la poziționare a unei scene acolo. Sigur, vom căuta alte soluții, dar important e că suntem atenți la comunitate.

Ceva discuții au fost și cu scena de lângă Sala Polivalentă. Ce măsuri ați luat acolo?

Cred că Sala Polivalentă cumva ne permite și amplasarea acelei scene. Mai minimalizăm din impact, pentru că pe o parte ai sala Polivalentă, care blochează mult din sunet, iar în spatele scenei și în lateral avem niște containere speciale fonoabsorbante care diminuează din impact.

Un mesaj emoționant

Dincolo de toate astea, clujenii sunt în majoritate favorabili acestui festival. Ce feedback ați primit direct din partea oamenilor?

E adevărat, încă o dată știm că nu avem cum să reducem la zero disconfortul pe care unii clujeni îl simt, dar în același timp știm că sunt peste 95% dintre clujeni care se bucură de prezența Untold, care ne susțin și cumva o să încercăm permanent să ținem acest echilibru. Poate pe unii oameni vom câștiga pe parcurs, dacă nu am reușit până acum, pe unii clujeni și vor fi alături de noi în viitor. Alții, desigur, nu. Noi vom încerca în continuare și vom face tot ce ținem de noi ca să nu fie neplăceri sau să fie cât mai mici. Și pentru că mă întrebai, am primit feedback la un moment dat de la o doamnă din Cluj, o bunică, care a zis că pentru ea Untold a fost cea mai mare bucurie, că e cel mai bun lucru ce se întâmplă în Cluj. Fiindcă datorită Untold i-au venit copiii cu nepoții din străinătate, care sunt plecați de mulți ani în Statele Unite. Și copiii și-au adus și prieteni din SUA cu ocazia Untold. Sunt convins că există și exemple în cealaltă direcție, dar eu am mai spus lucrul ăsta cu siguranță nici în cazul altor orașe care au devenit un repert la nivel mondial pentru entertainment, fie că vorbim de Monaco, că vorbim de Barcelona, că vorbim de Veneția, tot ceea ce înseamnă un efort în a găzdui un eveniment de talie mondială, cu siguranță creează și un mic disconfort pentru o parte din cetățeni. Însă una peste alta, fără îndoială, peste tot beneficiile sunt mult, mult, mult, infinit mai mari decât disconfortul inerent. Sau, altfel spus, raportul beneficii versus, să zicem, micile neplăceri e evident în favoarea primelor.

Untold aduce aproape 100 de milioane de euro în economia Clujului

Apropo de raportul acesta și de faptul că beneficiile întrec cu mult orice posibile neplăceri, care ar fi bugetul acestei ediții a festivalului și care ar fi beneficiile financiare ale orașului?

Bugetul nostru pentru anul acesta e undeva între 23 și 24 de milioane de euro. Acesta e bugetul pe care ne-am propus să-l investim. Și zic între 23 și 24 de milioane pentru că de fiecare dată, cum nu facem rabat în a maximiza tot ce înseamnă partea de experiență, de safety în festival, mai tot timpul mai apar lucruri la care mai adăugăm pe ultima sută de metri câte ceva și de asta ne ducem la 24 de milioane. Sigur, acestea sunt sumele pe care le investim în festival, în tot ce înseamnă producția festivalului. Pe de altă parte, în privința banilor care rămân în comunitate, cu siguranță și în acest an, vor fi cifre comparabile cu cele din anii anteriori. Asta înseamnă că între 70 și 80 de milioane de euro vor ajunge în oraș, vor fi beneficii, bani de care va beneficia orașul. Au făcut cei de la Banca Transilvania și un studiu în acest sens, iar concluzia lor a fost că orașul beneficiază an de an de această sumă. Banii vin de la cei peste 100.000 de participanți. Foarte mulți dintre ei vor sta în oraș, vor sta în hoteluri, pensiuni sau la oameni. Și cei mai mulți nu doar că se vor caza în oraș, dar vor și mânca aici, își vor petrece o parte din timp pe la mall-uri, cafenele, restaurante și atunci se vor face un consum foarte mare. Iar banii evident că rămân în comunitate. Dacă este să mai adăugăm și inflația în acești ani, cu siguranță că vor fi cifrele poate și mai mari, dar, în esență, infrastructura va fi cam aceeași pe care o vom folosi.

Lovitură sub centură din partea guvernului

Ați primit și o lovitură sub centură din cauza faptului că TVA a crescut inclusiv pentru evenimentele culturale și sportive. Cât de mult vă afectează acest lucru și de când veți simți această lovitură?

Păi ne va afecta și de anul acesta. Ne va afecta pe noi, îi va afecta și pe cei care au lăsat decizia de a cumpăra biletul pe ultima sută, pentru că de la 1 august se aplică creșterea de TVA conform normelor stabilite de către guvern. Tichetele vor fi puțin mai scumpe, așa este, și cei care au lăsat pe ultima sută vor resimți TVA-ul acum. De asemenea, vor fi servicii pe care și noi le vom contracta în ultima săptămână, pentru că așa este specificul activității. Sau apar urgențe, probleme pe care le vom resimți și noi. Și sigur o să apară și o creștere a costurilor. Și sigur că și profitul va fi mai mic. Anul acesta, sigur că noi am vândut aproape din întregime biletele, dar unele se mai vând (interviul a fost făcut zilele trecute).

Nu sunteți singurii care se plâng, decizia aceasta a creșterii taxelor îi afectează și pe alți organizatori de evenimente culturale și sportive. Ce soluții ați găsi?

Din păcate pare că, indiferent câte guverne s-au schimbat, câți miniștri sau prim-miniștri au venit, pare că nimeni cumva nu înțelege cu adevărat problema cu care se confruntă toată zona acesta culturală, toată industria muzicală, a festivalurilor, a evenimentelor după pandemie, unde am fost cei mai grav afectați și am petrecut cea mai lungă perioadă stând închiși, fără ajutoare financiare de la stat, așa cum au avut alții. Acum iarăși pare că privim actele de cultură, divertiment, ca fiind activități de lux și sunt suprataxate. Taxele reprezintă 35-36% din prețul unui bilet, plus încă 12% cât ar fi creșterea TVA-uluu de la 1 august, deci vorbim de 48%. Altfel spus, aproape jumătate din prețul unui bilet înseamnă taxe care merg la stat. Am văzut că pentru unii s-a găsit înțelegere, de exemplu pentru HoReCa. Pentru noi, nu. Nu vreau să mă lancez într-o discuție pe alte zone, dar nu știu dacă e normal ca activitățile de petrecere a timpului liber la un restaurant, la o cafenea, într-o excursie, la un concert să ajungă să fie un lux pentru români. Cred că soluțiile care s-au găsit pentru alții s-ar gi putut aplica și pentru cultură. Adică da, înțelegem că fiecare trebuie să contribuim în acest moment greu prin care trecem, dar dacă exista și opțiunea asta de a sprijini alte sectoare, puteam să primim și noi un sprijin real, oricât de mic.