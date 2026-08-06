Un român de 35 de ani și-a dat foc în fața fostei iubite în Italia. Bărbatul, internat în stare critică
Un român în vârstă de 35 de ani este internat în stare gravă la un spital din Milano, după ce și-a dat foc în fața locuinței fostei sale iubite. Bărbatul a suferit arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului.
Incidentul s-a petrecut la scurt timp după miezul nopții în orașul Cinisello Balsamo, în apropiere de Milano. Potrivit pompierilor, care au ajuns primii la fața locului și l-au găsit căzut pe carosabil, bărbatul și-ar fi turnat un lichid inflamabil pe corp și și-ar fi dat foc în interiorul mașinii, relatează ANSA.
Ulterior, cel mai probabil din instinct de supraviețuire, acesta a deschis portiera și a ieșit din vehicul. Mașina era parcată, potrivit primelor informații, în fața locuinței femeii, însă ancheta este încă în desfășurare.
Bărbatul este internat în stare critică la secția pentru mari arși a Spitalului Niguarda din Milano, având arsuri profunde și extinse la nivelul capului, gâtului, toracelui și membrelor superioare. Medicii i-au stabilit un prognostic rezervat.
Potrivit serviciului de urgență, ancheta este desfășurată de carabinierii din Sesto San Giovanni, în provincia Milano.
Anchetatorii au stabilit că, în momentul în care și-a dat foc în autoturism, bărbatul era într-un apel video cu fosta sa parteneră. Femeia a fost audiată de carabinieri și a confirmat desfășurarea incidentului.