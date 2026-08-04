O româncă a fost despăgubită în Italia cu peste 260.000 de euro, după ce a stat aproape trei ani în închisoare pe nedrept: își executase deja pedeapsa în România

Statul italian a fost obligat să plătească peste 260.000 de euro unei românce care a fost privată ilegal de libertate timp de aproape trei ani. Femeia fusese condamnată în Italia, deși executase deja în România pedeapsa pentru aceleași infracțiuni.

Curtea de Apel din Bari a admis cererea de despăgubire formulată de românca în vârstă de 57 de ani, reprezentată de avocatul Matteo Lazzaro, și a stabilit că aceasta trebuie să primească 261.760 de euro pentru perioada în care a fost încarcerată și ținută în arest la domiciliu.

Condamnată în Italia pentru fapte deja judecate în România

Totul a început în 2007, când Tribunalul din Trani a condamnat-o în lipsă la nouă ani de închisoare. Anchetatorii italieni o acuzau că avea un rol important într-o grupare care aducea femei și minore din România în Italia, unde acestea erau obligate să practice prostituția, scrie il gazzettino.

Românca a fost acuzată de constituirea unui grup infracțional în scopul favorizării și exploatării prostituției, inclusiv a minorilor, precum și de infracțiuni legate de imigrația ilegală.

Pentru aceleași fapte fusese însă deschisă o procedură penală și în România. Femeia a fost condamnată de instanțele române și și-a executat pedeapsa, astfel că nu mai putea fi judecată din nou pentru aceeași cauză.

A fost arestată fără să știe că exista o condamnare în Italia

În urmă cu aproximativ șapte ani, românca a intrat în Italia prin punctul de frontieră de la Trieste. În timpul unui control de rutină, polițiștii au descoperit că pe numele ei exista o condamnare definitivă pronunțată de Tribunalul din Trani.

Femeia susține că nu știa de existența acestei hotărâri. A fost arestată și transferată în penitenciarul Giudecca din Veneția.

După încarcerare, magistrații italieni au început să verifice dacă dosarul din Italia privea aceleași fapte pentru care românca fusese deja condamnată în România.

Între timp, Curtea de Apel din Craiova respinsese cererea autorităților italiene de recunoaștere a sentinței pronunțate la Trani, apreciind că era vorba despre aceeași cauză.

Condamnarea a fost anulată

La cinci luni după arestare, Tribunalul din Trani a revocat condamnarea în baza principiului „ne bis in idem”, care interzice judecarea sau condamnarea unei persoane de două ori pentru aceeași faptă.

Instanța a reanalizat, ulterior, doar anumite capete de acuzare, însă dosarul a continuat cu trei recursuri la Curtea de Casație din Italia, ceea ce a prelungit semnificativ procedurile judiciare.

Românca a fost eliberată definitiv abia după ce petrecuse 996 de zile în penitenciar și alte 228 de zile în arest la domiciliu.

Despăgubiri de peste un sfert de milion de euro

După încheierea proceselor, femeia s-a adresat Curții de Apel din Bari, solicitând despăgubiri pentru privarea nelegală de libertate.

Judecătorii i-au admis cererea și au obligat statul italian să îi plătească 261.760 de euro.

Din această sumă, 234.876 de euro reprezintă despăgubirea pentru cele 996 de zile petrecute în penitenciarul Giudecca, iar 26.883 de euro pentru cele 228 de zile în care s-a aflat în arest la domiciliu.