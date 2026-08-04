Un român în vârstă de 19 ani a murit pe un câmp din Italia. Tânărul s-a prăbușit în timp ce culegea roșii

Un român în vârstă de doar 19 ani a murit în Italia, după ce s-a prăbușit la pământ în timp ce lucra la recoltarea roșiilor, pe un teren agricol din provincia Cremona. Tragedia s-a petrecut duminică, 2 august.

Gheorghe Marian Burjan muncea pe un câmp din Stagno Lombardo, împreună cu alți lucrători și cu proprietarul exploatației agricole, relatează Fanpage IT. Tânărului i s-a făcut rău și a intrat în stop cardiac.

Colegii săi au alertat imediat serviciile de urgență și au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

După manevrele de resuscitare efectuate la fața locului, Marian a fost transportat în stare critică la Spitalul din Cremona. Medicii au continuat eforturile pentru a-i salva viața, însă tânărul a murit câteva ore mai târziu.

Anchetă după tragedia de pe câmp

Presa locală a avansat ipoteza unei insolații produse pe fondul temperaturilor ridicate, însă autoritățile italiene nu au stabilit încă dacă canicula a avut un rol direct în deces

Carabinierii au deschis o anchetă, iar inspectorii ATS Val Padana efectuează verificări legate de respectarea normelor de siguranță la locul de muncă. Procurorii au dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cauza exactă a morții.

Potrivit primelor verificări, tânărul, originar din localitatea Petrova, județul Maramureș, era angajat legal, la fel ca și ceilalți muncitori care lucrau în exploatația agricolă, relatează Rotalianul.

Mesaje de durere din partea familiei

Moartea lui Marian Burjan a provocat un val de emoție atât în comunitatea din care provenea, cât și pe rețelele de socializare, unde rudele și apropiații au postat zeci de mesaje de adio.

„Drum lin spre cer, sufletul meu, te iubesc”, a scris un membru al familiei.





„Nu m-am așteptat la așa ceva…Ne-ai distrus, vărule… Nimic nu va mai fi la fel fără tine”, a scris o altă rudă.

Tragedia readuce în atenție condițiile dificile în care lucrează mulți muncitori sezonieri din agricultură, în special în perioadele cu temperaturi extreme.

Sindicatele cer clarificarea circumstanțelor

Organizațiile sindicale italiene din sectorul agricol au transmis condoleanțe familiei și au cerut elucidarea rapidă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Reprezentanții acestora au atras atenția că muncitorii din agricultură sunt adesea expuși unor condiții extreme de muncă, mai ales în perioadele de caniculă.

La începutul lunii iulie, un bărbat român, în vârstă de 51 de ani, a fost descoperit mort în anexa unui restaurant din Italia. Proprietarii îl lăsaseră să stea în local din cauza condițiilor dificile în care trăia.

Anul trecut, un accident rutier cumplit produs în Italia a curmat viața unui șofer român de camion în vârstă de 51 de ani. Marian Marin Broască a fost prins sub încărcătura camionului și strivit de două blocuri mari din beton armat.