Un pasager al zborului Milano–București, vizat joi, 5 noiembrie, de o alertă cu bombă, a povestit că pasagerilor li s-a cerut să rămână pe locurile lor după aterizare. Debarcarea a început abia după aproximativ 30–45 de minute.

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Unul dintre pasagerii cursei a povestit, pentru Digi24, că, în apropierea aterizării, a observat că membrii echipajului deveniseră tensionați.

„La aterizare am mers destul de mult cu avionul pe pistă și, la un moment dat, ne-am oprit. Am stat, am mai plecat puțin, am mai stat iar. Cred că am stat undeva la 30-45 de minute, poate chiar puțin mai mult.

Oamenii se ridicau, apoi ni s-a spus să stăm jos. Când ne-am dat jos erau două mașini de pompieri, Brigada Antitero, Poliția de Frontieră, o grămadă de forțe.

După aceea ne-am urcat în autobuze, am ajuns într-o zonă de siguranță, la porțile 50-51, și ne-au lăsat să stăm în autobuze. Cred că am stat undeva la o oră și jumătate, două ore, toți în picioare”, a spus acesta.

Am aflat de pe internet ă e alertă cu bombă. Nu ni s-a spus nimic.

Călătorii au fost apoi verificați în grupuri de câte 10-15 persoane.

„Ne-au trecut printr-un screening, în grupuri mai mici, de 10-15 oameni. Ne-au pus să ne descălțăm, am trecut prin control corporal și raze și au folosit o hârtiuță care cred că verifica eventuale reziduuri de material exploziv”, a relatat pasagerul.

Aeronava Wizz Air care efectua cursa Milano–București, vizată joi de o amenințare cu bombă după aterizarea pe Aeroportul Otopeni, a fost verificată de echipele specializate ale SRI.

Amenințarea nu s-a confirmat, nefiind identificate elemente de interes pirotehnic.

La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, iar la nivelul aeroportului fusese activată o celulă de criză. Traficul aerian s-a desfășurat în condiții normale.

Ulterior, încă un zbor spre București, din Belgrad, a fost vizat de o alertă cu bombă, însă amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:20.

„Verificarile au fost deja încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existenţa unei ameninţări reale. Traficul aerian pe aeroport s-a desfăşurat în deplină siguranţă, aeronavele au decolat şi au aterizat conform planurilor de zbor”, au transmis reprezentanții Companiei Naţionale aeroporturi Bucureşti.