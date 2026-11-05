 „Săgeata Albastră” revine pe traseul spre Aeroportul Otopeni. Automotorul va mai funcționa 12 ani | adevarul.ro
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„Săgeata Albastră” revine pe traseul spre Aeroportul Otopeni. Automotorul va mai funcționa 12 ani

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Un nou automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut sub numele de «Săgeata Albastră», a revenit pe ruta București Nord–Aeroport Henri Coandă, după ce a trecut printr-o revizie capitală la Electroputere VFU Pașcani, companie care face parte din grupul Grampet. 

sageata albastra tren aeroport gara henri coanda foto shutterstock
Foto: Shutterstock

„Electroputere VFU Paşcani, companie membră a GRAMPET Group, a finalizat revizia capitală de tip R9 la cel de-al 45-lea automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut sub numele de «Săgeata Albastră».

AM 2108 a trecut cu succes proba de parcurs şi a fost reintrodus în serviciul public de transport feroviar săptămâna aceasta, pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă, asigurând transportul călătorilor între Gara de Nord şi principalul aeroport al României”, anunţă, joi, GRAMPET Group într-un comunicat de presă.

Revizia capitală R9 presupune verificarea, repararea sau înlocuirea tuturor componentelor automotorului, de la osiile, boghiurile și sistemele de frânare până la instalațiile electrice, de climatizare și încălzire, uși, ferestre și caroserie.

Lucrările au ca scop restabilirea parametrilor tehnici și prelungirea duratei de exploatare cu încă 12 ani.

„Toate aceste intervenţii contribuie la creşterea siguranţei şi fiabilităţii în exploatare, la eficienţa funcţionării şi la îmbunătăţirea condiţiilor de confort oferite călătorilor”, se precizează în comunicat.

Revenirea automotorului are loc în contextul importanței tot mai mari a legăturii feroviare cu Aeroportul Henri Coandă. Traficul aglomerat de pe DN1 și lucrările la Magistrala 6 de metrou pun presiune suplimentară asupra circulației în nordul Capitalei.

„Prezenţa automotorului AM 2108 pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă susţine dezvoltarea unei mobilităţi integrate, în care diferitele moduri de transport se completează reciproc.

Conexiunile eficiente dintre transportul feroviar, cel aerian şi reţelele de transport urban sunt esenţiale pentru fluidizarea deplasărilor şi pentru construirea unui sistem de mobilitate adaptat nevoilor actuale ale călătorilor”, se menţionează în comunicat.

Electroputere VFU Pașcani este o companie românească specializată în construcția, modernizarea și repararea vehiculelor feroviare, fiind parte a GRAMPET Group, fondat de omul de afaceri Gruia Stoica.

Uzina își are originile în atelierele CFR înființate la Pașcani în 1869.

Societatea Remar Pașcani a fost privatizată în 2004, când pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de Grup Feroviar Român. În 2013, compania și-a schimbat denumirea în Electroputere VFU Pașcani.

Grampet este un grup privat de transport feroviar de marfă și logistică, cu o activitate de peste 27 de ani pe piețele din Europa Centrală și de Sud-Est. Compania operează în zece țări, deține 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă.

Grupul include Grup Feroviar Român, patru fabrici de construcție, reparare și modernizare a vehiculelor feroviare și cinci terminale logistice.

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