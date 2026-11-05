Alertă cu bombă la bordul unui avion cu destinația Roma. Aeronava a aterizat de urgență la o bază militară din Franța. Este al optulea incident produs în Europa în câteva zile

Un avion al companiei irlandeze Aer Lingus, care efectua joi cursa Dublin - Roma, a fost deviat de urgență către baza aeriană militară din Évreux, în Franța, după o alertă cu bombă, au anunțat autoritățile franceze.

Aeronava a aterizat forțat Foto: Shutterstock

Aeronava, un Airbus A320 care opera zborul EIN40G, a fost redirecționată către baza militară din Évreux, în timp ce autoritățile monitorizau situația „îndeaproape”, potrivit biroului premierului francez, scrie The Guardian.

Datele platformei de monitorizare a traficului aerian Flightradar24 au arătat că avionul a urmat inițial ruta normală spre Roma, traversând Canalul Mânecii, însă ulterior și-a modificat traiectoria la sud-vest de Paris. Aeronava a efectuat mai multe manevre de așteptare în apropierea orașului Chartres înainte de a se îndrepta către baza militară franceză.

La scurt timp după declanșarea alertei, avionul a aterizat în siguranță la Évreux.

„Aeronava pare să fi aterizat în urmă cu doar câteva momente la Évreux”, a transmis Flightradar24.

Incidentul survine într-un context de tensiune sporită în aviația europeană. Cu doar două zile înainte, nu mai puțin de șapte avioane care operau zboruri în Europa au fost vizate de alerte cu bombă, amenințări care s-au dovedit a fi false.

Potrivit publicației britanice, alertele au vizat aeronave operate de companiile LOT Polish Airlines, SAS, Wizz Air și Ryanair.

Două dintre incidente au avut legătură cu aeroportul Roma Fiumicino, într-o perioadă în care autoritățile italiene s-au confruntat cu un val de alerte false, care au afectat inclusiv aproximativ 280 de școli.

Autoritățile franceze nu au oferit deocamdată detalii privind natura amenințării, identitatea persoanei care a lansat alerta sau rezultatele verificărilor efectuate după aterizare.