 O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă | adevarul.ro
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O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă

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Încă un zbor cu destinația București a fost vizat joi, 5 noiembrie, de o alertă cu bombă, însă amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:20.

Aeroportul Henri Coanda, foto Shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

„Verificarile au fost deja încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existenţa unei ameninţări reale. Traficul aerian pe aeroport s-a desfăşurat în deplină siguranţă, aeronavele au decolat şi au aterizat conform planurilor de zbor”, au transmis reprezentanții Companiei Naţionale aeroporturi Bucureşti, potrivit News.ro.

Aeronava, care a plecat din Belgrad, a aterizat în siguranţă la ora 15.20. Este al doilea incident semnalat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti.

Tot joi, o cursă Milano-București a primit o amenințare cu bombă înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă. De aceea, a fost activată o celulă de criză la aeroportul din București. Avionul a aterizat în siguranță, la ora 11:08, iar echipajul a anunțat turnul de control cu privire la amenințare. 

La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI) a verificat aeronava pentru a stabili dacă amenințarea cu bombă se confirmă.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au precizat că traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță, fără probleme, conform planului de zbor.

Informațiile disponibile nu confirmă existența unui dispozitiv exploziv la bord și nu precizează rezultatul verificărilor.

Amenințări cu bombă pe mai multe zboruri europene

Primul incident făcut public a fost cel al unui avion Airbus A320 al companiei Aer Lingus, care efectua cursa Dublin-Roma. Aeronava a fost redirecționată către baza aeriană din Évreux, în nordul Franței, după o amenințare cu bombă.

Forțele aeriene franceze au trimis avioane pentru escortarea aeronavei, care a aterizat în siguranță.

Biroul premierului francez Sébastien Lecornu a anunțat că situația a fost monitorizată în timp real, conform procedurilor de securitate.

În Italia, presa locală a relatat despre alerte cu bombă care au vizat două zboruri către Roma și dinspre Milano. O aeronavă care venea de la Helsinki a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala italiană, fiind escortată de avioane de vânătoare italiene.

Potrivit site-ului de monitorizare Flightradar24, nicio aeronavă nu decolase de pe Aeroportul Fiumicino din Roma la momentul raportării, motivul perturbării nefiind cunoscut.

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