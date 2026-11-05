O celulă de criză a fost activată la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, după ce echipajul unei aeronave Wizz sosite de la Milano a semnalat o amenințare cu bombă, potrivit informațiilor transmise redacției.

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O aeronavă Wizz Air care efectua cursa Milano-București (WMT3064) a fost vizată de o amenințare cu bombă, joi, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Avionul a aterizat în siguranță, la ora 11:08, iar echipajul a anunțat turnul de control cu privire la amenințare. La nivelul aeroportului a fost activată celula de criză.

La bord se află 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Aceștia urmează să fie debarcați și conduși în terminal, conform informațiilor primite.

O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI) verifică aeronava pentru a stabili dacă amenințarea cu bombă se confirmă.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au precizat că traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță, fără probleme, conform planului de zbor.

Informațiile disponibile nu confirmă existența unui dispozitiv exploziv la bord și nu precizează rezultatul verificărilor.

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