De aproape un an, un incendiu neobișnuit continuă să mocnească în Parcul Natural Lunca Mureșului. Copacii ard din interior, de la rădăcini spre trunchi, iar fumul cu miros puternic de sulf care iese din sol îi face pe specialiști să ia în calcul existența unor gaze sau a altor substanțe minerale în subteran.

Fenomenul se manifestă într-o zonă situată între Arad și Pecica, în interiorul Parcului Natural Lunca Mureșului. Primele focare au fost observate în octombrie 2025, însă incendiul nu a putut fi stins definitiv nici până în prezent.

Rangerii, pompierii și autoritățile se confruntă cu o situație dificilă, întrucât sursa focului nu a fost identificată. Vegetația continuă să mocnească, iar focarele par să fie alimentate din interiorul solului, ceea ce face intervenția mult mai complicată decât în cazul unui incendiu de suprafață, potrivit Radio România Actualități.

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente este fumul care se degajă permanent din pământ și are un miros puternic de sulf. Specialiștii iau în calcul existența unor acumulări de gaze naturale sau a altor substanțe minerale în subteran. Până acum, însă, această ipoteză nu a fost confirmată, iar cauza exactă a incendiului rămâne necunoscută.

Pentru a limita propagarea focului, autoritățile au recurs la o soluție neobișnuită. O parte din apa provenită de la Stația de Epurare Arad este deviată pe unul dintre canalele din lunca râului Mureș, astfel încât zona afectată să fie menținută permanent umedă.

Val de teorii pe internet

Fenomenul a stârnit numeroase reacții după apariția imaginilor în mediul online. Mai mulți oameni se întreabă cum este posibil ca sursa focului să nu fi fost descoperită după aproape un an.

„Din octombrie anul trecut, nici acum nu au descoperit cauza? Ce experți sunt ăștia?”, a comentat un internaut.

Alți utilizatori au pus fenomenul pe seama unor posibile acumulări de gaze și au amintit că în trecut, în zona dintre Arad și Pecica, ar fi existat puțuri de extracție a țițeiului.

„Nu foarte demult, în pădure, pe drumul Bodrogul-Vechi–Pecica, erau puțuri de extracție a țițeiului. S-ar putea afla în subteran pungi de gaze...”, a scris un alt comentator.

În comentarii au apărut și alte teorii, de la biogaz rezultat în urma descompunerii materialelor organice până la posibilitatea existenței unor deșeuri îngropate care ard mocnit.

Unii internauți au făcut referire și la presupuse lucrări de explorare realizate în trecut.

De asemenea, au existat și reacții sceptice. Unii tilizatori susțin că focarele ar fi provocate intenționat.

Parcul Natural Lunca Mureșului se întinde de-a lungul râului Mureș, de la Arad până la granița cu Ungaria și include o importantă zonă de luncă și păduri aluviale.