Cicadele sunt nelipsite din peisajul Greciei în timpul verii, iar „cântecul” lor se aude de la mare distanță. Insectele stau de obicei ascunse în copaci, astfel că turiștii le aud mai des decât reușesc să le vadă. Sunetul produs de unele specii este însă impresionant și poate ajunge la 120 de decibeli, un nivel extrem de ridicat pentru o insectă atât de mică.

Pentru turiștii care ajung în Grecia în lunile de vară, zgomotul cicadelor devine rapid parte din atmosfera vacanței. Se aude în sate, livezi, zone împădurite și în apropierea litoralului. Pentru unii este un sunet relaxant, asociat cu zilele toride și vacanța, în timp ce pentru alții poate deveni deranjant după ore întregi.

De ce se aud atât de tare cicadele

„Cântecul” este produs în principal de masculi și are un scop precis: atragerea femelelor. Masculii își transmit sunetele de-a lungul zilei și adesea la amurg, încercând să-și găsească un partener, potrivit treehugger.

În Grecia, sunetul cicadelor este unul dintre cele mai recognoscibile semne ale verii, chiar dacă insectele sunt adesea confundate cu greierii. Spre deosebire de greieri, cicadele stau de regulă în copaci, ceea ce explică și de ce turiștii le aud atât de des fără să le vadă.

Cicadele produc mai multe tipuri de sunete. Unele seamănă cu un bâzâit continuu, în timp ce altele au un ritm sacadat. Sunetele sunt produse cu ajutorul unor organe speciale, numite timbale, aflate pe fiecare parte a corpului. Acestea funcționează asemenea unor mici tobe, iar abdomenul gol al insectei contribuie la amplificarea sunetului.

În zilele extrem de călduroase, cicadele pot începe să cânte foarte devreme, iar zgomotul lor poate deveni pentru unii oameni un adevărat semnal de trezire.

„Ca și cum ai fi lângă un avion care decolează”

Cicadele se numără printre cele mai zgomotoase nevertebrate terestre. În cazul unor specii, sunetul poate ajunge la 120 de decibeli, atunci când este măsurat de la mică distanță.

Un specialist citat de The Guardian descrie experiența de a sta aproape de o cicadă foarte zgomotoasă ca fiind asemănătoare cu situația în care te-ai afla lângă un avion care decolează.

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„Când ești aproape de ele, este ca și cum ai fi lângă un avion care decolează, este foarte, foarte zgomotos”, explică specialistul Lindsay Popple.

Intensitatea sunetului diferă însă în funcție de specie și de distanța de la care este măsurată. Unele materiale menționează valori chiar mai mari, de până la 160 de decibeli, dar acestea trebuie privite cu prudență.

Cu cât o persoană se apropie de insectă, cu atât zgomotul perceput este mai puternic. Paradoxal, dacă ajunge prea aproape, cicada poate înceta să mai cânte.

De ce sunt greu de văzut

Deși sunt foarte zgomotoase, cicadele sunt adesea dificil de observat. Ele se ascund printre frunzele copacilor și pot fi foarte bine camuflate.

Astfel, turiștii aud de multe ori sunetul puternic venind dintr-un copac fără să poată identifica insecta care îl produce. Atunci când mai multe cicade cântă simultan, zgomotul se transformă într-un adevărat cor natural și poate acoperi chiar și conversațiile oamenilor.

Își petrec ani întregi sub pământ

Viața cicadelor este mult mai lungă decât perioada în care sunt observate de turiști. În funcție de specie, acestea pot petrece mai mulți ani sub pământ, în stadiul de nimfă.

Unele dintre cele mai cunoscute cicade periodice din America de Nord au cicluri de 13 sau 17 ani. În această perioadă, nimfele se hrănesc cu seva plantelor, folosind un aparat bucal special pentru a extrage lichidul din rădăcini.

Când ajung la maturitate, ies la suprafață, se urcă pe copaci și își leapădă ultimul înveliș. În urma lor rămân exoscheletele translucide, lipite de trunchiuri și ramuri.

După transformare, viața adultă este însă scurtă. În general, cicadele adulte trăiesc doar câteva săptămâni, timp în care se împerechează și depun ouă.

Cicadele nu sunt întâlnite doar în Grecia

Deși sunt asociate puternic cu verile din Grecia și din zona mediteraneană, cicadele trăiesc în numeroase regiuni ale lumii.

Există peste 2.500 de specii de cicade, răspândite pe aproape toate continentele, cu excepția Antarcticii. Sunt întâlnite în special în regiunile calde, inclusiv în Australia, Asia de Sud-Est, Africa de Sud și America.

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În Australia, de exemplu, cicadele greengrocer sunt cunoscute pentru zgomotul lor extrem de puternic. Masculii cântă pe parcursul zilei și la amurg pentru a atrage femelele, iar unele exemplare pot ajunge la 120 de decibeli.

În America de Nord există cicade periodice care își petrec 13 sau 17 ani sub pământ înainte de a ieși la suprafață în număr foarte mare.

Un simbol al verii și al nemuririi

Cicadele au o legătură veche cu mitologia greacă. Potrivit unei legende, Tithon era un muritor de care s-a îndrăgostit Eos, zeița zorilor. Ea le-a cerut zeilor să îi ofere nemurirea, însă a uitat să ceară și tinerețea veșnică.

Tithon a continuat să îmbătrânească, deși nu putea muri. În unele versiuni ale legendei, zeii l-au transformat într-o cicadă, condamnată să cânte fără încetare.

De aici vine și asocierea cicadei cu nemurirea, renașterea și trecerea timpului.