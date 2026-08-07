 Oltul, sub Cod galben de vijelii, după temperaturile sufocante. Copaci căzuți în Slatina | adevarul.ro
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Oltul, sub Cod galben de vijelii, după temperaturile sufocante. Copaci căzuți în Slatina

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Județul Olt se află, vineri după-amiază, 7 august 2026, sub avertizări meteorologie Cod galben, fiind prognozate ploi cu grindină și intensificări ale vântului. Pe bulevardul A.I. Cuza din Slatina vântul a rupt crengile copacilor, în cădere acestea avariind și două autoturisme.

efecte vijelie slatina, vinenri, 7 august 2026 foto isu olt (1) mp4 thumbnail png
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efecte vijelie slatina, vinenri, 7 august 2026 foto isu olt (1) mp4 thumbnail png

După multe zile cu temperaturi de coșmar, în care aerul a devenit aproape irespirabil din cauza căldurii, județul Olt a fost vizat, vineri, 7 august 2026, de avertizări meteorologie Cod galben de averse torențiale, grindină și intensificări ale vântului. Prima avertizare a fost pentru intervalul orar 17.25 - 18.25, cea de-a doua pentru intervalul 17.50 - 18.45.

Pe bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Slatina, vântul a pus la pământ câțiva copaci, care în cădere au avariat ușor două autoturisme.

Tot vijelia a produs pagube și pe strada Dinu Lipatti, de asemenea în municipiul Slatina, smulgând elemente de acoperiș de pe clădiri. Și pe această stradă au fost avariate mai multe autoturisme parcate în apropiere, două dintre ele, potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, fiind mai grav avariate. 

Sudul țării se confruntă cu temperaturi extreme, însă până acum au lipsit precipitațiile. 

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