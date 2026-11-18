Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an, seismul de 5,7 grade produs în Vrancea, a reaprins temerile legate de activitatea seismică din zonă. Seismologul Mircea Radulian explică de ce astfel de evenimente sunt considerate normale pentru regiune și dacă există riscul apariției unui „dublet seismic”, fenomen rar în care două cutremure puternice se produc la interval de doar câteva ore.

Specialistul nu exclude complet posibilitatea producerii unui nou cutremur semnificativ Foto: Shutterstock

Cercetătorul Mircea Radulian, de la Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), a explicat, pentru TVR, că seismul de miercuri dimineață se încadrează în categoria cutremurelor moderate, caracteristice regiunii Vrancea.

„Este un cutremur care apare ceva mai rar, dar totuși se repetă la aproximativ doi ani interval. Este un cutremur care se poate simți destul de bine pe o arie destul de mare, ceea ce se știe pentru zona Vrancea, dar nu este un cutremur care să producă pagube”, a declarat specialistul.

Pot urma alte cutremure?

Întrebat dacă populația trebuie să se aștepte la replici în următoarele ore sau zile, Mircea Radulian a precizat că, în cazul seismelor vrâncene de această magnitudine, replicile sunt de regulă puține sau chiar inexistente.

Totuși, specialistul nu exclude complet posibilitatea producerii unui nou cutremur semnificativ, în cadrul unui fenomen cunoscut sub numele de „dublet seismic”.

„Este posibil să apară și o astfel de dubletă, un cutremur care nu este o replică tipică, ci este un cutremur destul de mare. Există acest risc, dar totuși este destul de mic. Aceste cazuri sunt destul de rare”, a explicat cercetătorul INFP.

El a subliniat că un astfel de eveniment este diferit de o replică obișnuită, care are, în general, o magnitudine mai mică decât seismul principal.

De ce au fost anunțate valori diferite ale magnitudinii

După producerea cutremurului, mai multe instituții și platforme de monitorizare au comunicat valori diferite ale magnitudinii. Mircea Radulian a explicat că primele estimări sunt generate automat pe baza datelor transmise de rețeaua seismică și sunt ulterior rafinate pe măsură ce sunt analizate toate informațiile disponibile.

Potrivit specialistului, diferențele dintre estimarea inițială și valoarea finală sunt, de obicei, reduse, de ordinul a 0,1-0,2 unități de magnitudine. În schimb, sistemele care folosesc inclusiv date provenite de la telefoane mobile pot genera erori mai mari.

Unul dintre cele mai importante seisme din ultimii 20 de ani

Cercetătorul atrage atenția că seismul de 5,7 grade se numără printre cele mai importante produse în Vrancea în ultimele două decenii. Potrivit acestuia, ultimul cutremur vrâncean cu magnitudine de peste 6 s-a produs în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Din 1990 până în prezent, România a înregistrat puțin peste 20 de cutremure cu magnitudini mai mari de 5, ceea ce arată că astfel de evenimente nu sunt frecvente.

Vrancea nu funcționează după un calendar fix

Mircea Radulian a avertizat că activitatea seismică din zona Vrancea nu trebuie interpretată prin prisma unor intervale regulate între cutremure.

Deși există anumite tendințe ciclice, zona este influențată de un sistem tectonic complex, în care tensiunile se acumulează permanent, iar diferitele structuri geologice reacționează diferit în funcție de rezistența lor.

Declarațiile specialistului vin după ce seismul de 5,7 grade a readus în atenția publică activitatea intensă a uneia dintre cele mai importante zone seismice din Europa, responsabilă pentru cele mai puternice cutremure produse pe teritoriul României.