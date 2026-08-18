Un jurnalist britanic, cucerit de România: „Uitați de castelele cu vampiri”. Locul spectaculos din Transilvania care l-a surprins total

Munții Carpați Orientali, urșii care apar la marginea drumului, lacurile vulcanice și pădurile nesfârșite transformă Harghita într-o destinație spectaculoasă, dar încă puțin cunoscută turiștilor străini. Un jurnalist britanic a descoperit regiunea într-o excursie de 12 zile cu familia și povestește despre o Românie „sălbatică”, liniștită și mult mai accesibilă decât Alpii.

România este cunoscută în străinătate mai ales prin poveștile despre Dracula, castelele din Transilvania și legendele cu vampiri. Însă, dincolo de destinațiile turistice consacrate, se află o regiune despre care turiștii internaționali știu încă foarte puțin: munții și pădurile din Harghita.

Jurnalistul britanic Graeme Green a petrecut 12 zile în zonă împreună cu familia, într-o călătorie cu mașina, și descrie pentru The Guardian o Transilvanie foarte diferită de imaginea clasică asociată cu Dracula.

„Uitați de poveștile cu vampiri”, este, în esență, invitația jurnalistului, care vorbește despre vârfuri spectaculoase, păduri vaste, urși, lacuri și o liniște greu de găsit în destinațiile turistice europene aglomerate.

Una dintre experiențele memorabile a avut loc în Munții Gurghiu, la aproximativ 1.550 de metri altitudine. Familia a ajuns într-o zonă izolată, departe de localități, unde a încheiat ziua în jurul unui foc de tabără, cu păstrăvi gătiți pe o placă de piatră încălzită de flăcări.

„Această zonă este foarte sălbatică”, i-a spus Samir Teslovan, un localnic care organizează excursii în natură. Bărbatul spune că vine în munți pentru liniște și pentru sentimentul de libertate pe care i-l oferă locul.

Regiunea impresionează și prin biodiversitate. Pădurile sunt populate de urși, lupi și râși, iar Harghita are una dintre cele mai mari densități de urși din Europa.

Jurnalistul povestește că familia a avut parte de una dintre cele mai spectaculoase întâlniri chiar în timpul unei deplasări cu mașina. O ursoaică și puiul ei au apărut în pădure, la marginea drumului, unde s-au oprit să adulmece aerul.

O altă experiență a fost vizita la Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România. Familia a explorat mai întâi Tinovul Mohoș, o zonă cu vegetație neobișnuită, descrisă ca un loc desprins dintr-o altă epocă, apoi a făcut o plimbare cu barca pe lac.

Călătoria a continuat spre Lacul Roșu și Cheile Bicazului, unde pereții uriași de stâncă domină șoseaua, înainte ca familia să ajungă în zona Toplița.

Acolo, Samir și fiul său organizează excursii dedicate observării faunei și fotografiei de natură. În timpul unei drumeții prin Munții Gurghiu, familia a descoperit urme de animale sălbatice și a luat masa în mijlocul pădurii, cu brânză de burduf și cârnați de miel produse la ferma localnicilor.

Experiența a inclus și o urcare pe Harghita Mădăraș, la 1.801 metri altitudine, cel mai înalt vârf al Munților Harghita. Vremea s-a schimbat însă rapid, iar familia a ajuns în vârf în timpul unei furtuni, cu ploaie puternică și tunete.

La finalul călătoriei, turiștii au ajuns și la Lacul Zetea, unde au făcut o plimbare cu caiacul. Zona este atât de sălbatică încât, potrivit ghidului local, urșii coboară uneori la mal pentru a bea apă.

Jurnalistul remarcă și faptul că 85% dintre turiștii care ajung în această regiune sunt români, ceea ce arată cât de puțin cunoscută este încă zona în afara țării.

Un alt avantaj este prețul. Potrivit jurnalistului britanic, o vacanță în Harghita costă o fracțiune din cât ar costa o experiență similară în Dolomiți sau în Alpii francezi ori elvețieni.

„Este remarcabil de puțin aglomerată”, notează Green, considerând că tocmai acest lucru îi oferă regiunii un aer autentic.