 Moment istoric: primele trenuri electrice PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula și ce dotări moderne vor avea călătorii | adevarul.ro
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Moment istoric: primele trenuri electrice PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula și ce dotări moderne vor avea călătorii

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Călătorii vor putea circula, în sfârșit, cu primele trenuri electrice regionale noi achiziționate de statul român de la producătorul polonez PESA. Primele cinci rame au fost predate către CFR Călători și vor deservi rutele București–Brașov și București–Constanța, după ce autoritățile au rezolvat problemele care au ținut garniturile pe linia moartă timp de mai multe luni.

Încep cursele cu primele trenuri electrice PESA din România
Primele trenuri electrice PESA intră, în sfârșit, în circulație în România Foto: Horațiu Cosma/FB

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a descris momentul drept unul „istoric” pentru calea ferată românească.

„Un moment istoric pentru calea ferată românească: primele rame electrice regionale PESA intră în circulație. Astăzi au fost predate către CFR Călători primele cinci rame electrice regionale PESA. Este un moment foarte așteptat de călătorii români, care își doresc trenuri moderne, curate, confortabile și rapide”, a transmis Horațiu Cosma, pe FB. 

Trenurile au stat luni întregi garate la Obor

Oficialul a explicat că, în ultimele săptămâni, alături de ministrul Transporturilor, Radu Miruță, reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), ai Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), CFR Călători, operatorii feroviari privați și producătorul PESA au lucrat pentru deblocarea situației.

Potrivit acestuia, noile trenuri au rămas luni întregi garate în Depoul Obor, fără a putea fi introduse în serviciul public din cauza unor probleme legate de contractul de mentenanță.

„Am găsit soluția prin semnarea unui act adițional la contract, care protejează interesul statului român și, în același timp, permite introducerea trenurilor în circulație. Astfel, plățile pentru operațiunile de mentenanță vor fi suspendate până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale privind construirea și echiparea halelor de mentenanță prevăzute în contract. Până atunci, operatorul are obligația de a asigura toate operațiunile de mentenanță în facilități închiriate, care îndeplinesc cerințele tehnice necesare”, a explicat secretarul de stat.

Pe ce rute vor circula 

Primele cinci rame electrice regionale vor intra în circulație pe rutele: București Nord – Brașov; București Nord – Obor – Fetești – Constanța.

Procesul de livrare va continua și în perioada următoare. Săptămâna viitoare, alte cinci rame electrice vor fi predate operatorului privat Transferoviar Călători (TFC), care le va introduce pe ruta București Nord – Roșiorii de Vede, astfel încât tot mai mulți pasageri să beneficieze de noile trenuri.

Tot săptămâna viitoare, CFR Călători va primi și prima ramă electrică interregională, care va circula pe ruta Galați – Constanța.

Contracte de peste 4,3 miliarde de lei

Achiziția celor 62 de rame electrice regionale RE-R1, împreună cu serviciile de mentenanță pentru o perioadă de 15 ani, reprezintă un contract în valoare de 2,78 miliarde de lei.

Noile trenuri sunt alcătuite din trei vagoane moderne, pot circula cu o viteză de până la 160 km/h și au o capacitate totală de 465 de pasageri, dintre care 238 pe scaune. Garniturile sunt dotate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi, spații și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sistemul european de control al traficului feroviar ERTMS/ETCS.

În paralel, PESA va livra și 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR, destinate conectării principalelor centre urbane din România. Contractul, care include și serviciile de mentenanță și reparații, are o valoare de 1.604.280.000 de lei.

Potrivit lui Horațiu Cosma, introducerea în circulație a noilor garnituri reprezintă un pas important în modernizarea transportului feroviar din România.

„Este încă un pas important în modernizarea transportului feroviar din România. După zeci de ani în care călătorii au fost nevoiți să circule cu material rulant învechit, începem, în sfârșit, să aducem în circulație trenuri noi, la standarde europene. Modernizarea căii ferate nu înseamnă doar infrastructură nouă, ci și trenuri noi pentru călători. Astăzi facem încă un pas concret în această direcție”, a declarat secretarul de stat.

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