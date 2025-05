Românul întors din Canada după două decenii, șocat de schimbări: „Unde credeai că trăim, în molozul lui nea' Ceaușescu?”

Un timișorean stabilit de aproape 20 de ani în Canada nu a scăpat de ironiile românilor, după ce și-a povestit experiența în urma primei vizite pe care a făcut-o aici, din 2005. „Ai trăit sub o piatră?”, l-a întrebat unul dintre ei.

Mesajul publicat de un român uimit de ce a găsit în țară, la întoarcere, într-o vizită, din Canada, a stârnit un val de comentarii, unele ironice, pe platforma Reddit.

„Prima dată în România după 19 ani. Am fost în Timișoara, Arad și Bucovina. Țara este mult mai curată decât mă așteptam. De acum înainte o să încerc să revin în fiecare an”, a relatat românul, adăugând mesajului câteva fotografii din timpul excursiei sale în România.

Românul întors în țară, uimit de curățenie și toaleta din casa bunicii

Acesta a mai povestit că s-a plimbat prin cartierul în care a locuit în Timișoara și a făcut comparații între trecut și prezent.

„Altceva este să vezi cu propriii ochi și alta să auzi povești. Am observat că Timișoara este acum foarte aglomerată de mașini. Locurile unde obișnuiam să jucăm fotbal în copilărie sunt acum ocupate de parcări, iar la blocul unde am locuit timp de 20 de ani, zona arată ceva mai bine. Orașul din Canada în care locuiesc în prezent este, de altfel, mai murdar decât ceea ce am văzut în România”, a remarcat românul.

Câinii maidanezi erau o adevărată teroare în anii '90, își amintește acesta. „Nici nu puteam să duc gunoiul în spatele blocului fără să fiu asaltat”, spune el.

Excursionistul s-a arătat mirat și de cele văzute în Bucovina, locul unde își petrecea vacanțele.

„Aici, la casa bunicilor unde am crescut, lucrurile s-au modernizat. Acum locuiește unchiul meu acolo și a adus îmbunătățiri. A fost ciudat să merg la baie la bunica. Pe vremuri, ne spălam la lighean și toaleta era în curte. Acum există apă curentă”, a afirmat acesta.

S-a plâns însă de traficul rutier „agresiv” din România și de insuficiența autostrăzilor.

„Am călătorit de la Arad spre Bucovina, parțial pe autostrăzi — care sunt bune — însă în rest a fost dificil: 290 de kilometri în 5 ore. Sper ca în viitor rețeaua de autostrăzi să fie completă. Nu știu dacă m-aș adapta acum să conduc în România. Parcă aici atmosfera din trafic este mai tensionată. Trăiesc în Canada, unde totul este mult mai liniștit”, a mai relatat acesta.

Mesajul, tratat cu ironie de numeroși români

Unii români au apreciat mesajul, în timp ce alții au tratat ironic ori superior impresiile de călătorie ale acestuia. L-au considerat „rupt de realitate” și chiar arogant, adăugând că în deceniile petrecute în afara țării se putea informa mai mult despre schimbările din țară.

„Dar în acești 19 ani, ai trăit sub o piatră? Sau noroc că a vorbit J.D. Vance despre România, altfel rămâneai cu impresia că încă suntem în Evul Mediu! Să știi că avem vampiri — dacă nu mănânci usturoi, ești pierdut!”, i-a scris un tânăr.

Alți români l-au criticat pentru că s-a mirat de curățenia din unele orașe.

„E mult mai curat? Să înțeleg că, în sfârșit, au cules chiștocul pe care l-ai lăsat pe trotuar?”, i-a scris acesta.

„Au apucat oamenii să facă curat după tine, le-a luat doar 19 ani! Serios acum, în țară e o diferență uriașă, mai ales în ultimii 10 ani — schimbarea a fost exponențială. Și eu sunt plecat de 30 de ani”, i-a transmis un alt utilizator al platformei on-line.

„Dar unde credeai că trăim, în molozul lui nea Ceaușescu”, l-a întrebat un alt român.

Avem internet, apă și chiar și hârtie igienică, adaugă alt internaut. Alții l-au ironizat pe seama dorinței de a vizita mai des România.

„Numai dacă vrei să vii, dar nu e musai — sunt destui români și în țară, și afară”, i-a scris un român.

Unii i-au transmis că în timpul îndelungat petrecut în afara țării acesta a trăit cu aceleași impresii pe care le avea despre România în vremea în care locuia aici. I-au oferit propriile explicații despre faptul că nu au fost construite autostrăzi în ritmul pe care unii români și l-ar fi dorit.

„Tu crezi că, după atâția ani de foamete, poporul înțelegea că trebuie să facem din nou sacrificii, ca să investim în infrastructură și să câștigăm pe termen lung? Când aveai atâția oameni care nu plecau din satul lor sau, în cel mai bun caz, mergeau câteva luni în orașul reședință de județ, chiar crezi că se bucurau dacă auzeau că se construiesc autostrăzi? Țara evoluează pe măsură ce evoluează societatea. Și astăzi, dacă mergi prin mediul rural, găsești destui oameni care nu știu ce autostrăzi s-au construit sau sunt în curs de finalizare. Așa că nu ne rămâne decât să ne dezvoltăm în ritmul societății: București, Cluj și alte orașe mari se mișcă într-un ritm mai accelerat, în vreme ce la sate ritmul e mai lent”, a concluzionat acesta.

Percepțiile românilor care au părăsit România de mulți ani

Un alt român spune că a plecat și el la mijlocul anilor 2000 din țară și observă unele schimbări în bine. A povestit că în Occident s-a obișnuit cu un standard diferit de viață față de cel pe care îl avea în țară, iar românii cu care mai ținea legătura, nemulțumiți din fire, nu prea l-au ajutat să își schimbe percepția despre România.

„Îmi amintesc cum era prin 2006: atâta sărăcie și lipsă de perspective, încât toți care puteau să plece, plecau. De atunci s-au îmbunătățit multe: reparații prin orașe, a crescut nivelul de trai, unele spitale sunt aproape frecventabile și, în unele cazuri, medicii nu mai acceptă plicuri.Ce s-a „stricat” este că s-a umplut țara de mașini. Dar, în afară de asta, România a ajuns o țară locuibilă și, la anumite capitole, stă chiar mai bine decât unele zone din Vest”, adaugă acesta.

Un alt român spune că este plecat de peste două decenii din țară și i s-a făcut dor de locurile natale, după ce a privit un film românesc.

„Era o scenă banală: în fundal, seara, se auzea lătratul câinilor. Mi-am dat seama că, în 22 de ani de străinătate, n-am auzit niciodată câini lătrând în liniștea nopții. Și atunci mi s-a făcut dor de România mea”, completează acesta.

„Eu iubesc România. Arată mai bine decât am crezut că va fi posibil. Am ales să mă mut înapoi și nu regret”, scrie o altă româncă.