Sarah și Callum, doi turiști din Marea Britanie foarte pasionați de călătorii în toată lumea, au petrecut aproape o săptămână în România. Iar apoi și-au prezentat impresiile într-o filmare pe YouTube ce a strâns zeci de mii de afișări.

Cei doi parteneri din Marea Britanie au de câțiva ani propriul canal de YouTube, intitulat Two Brits On The Go, cu peste 5.500 de abonați.

Iar impresiile lor din România, despre care spun că este o țară subestimată, cu un mare potențial turistic, au fost unele foarte bune. Sarah și Callum își doresc ca în anii următori să revină în țara noastră și să viziteze pe îndelete Moldova.

„Nu ne vine să credem ce arhitectură extraordinară și variată are România. Am descoperit multe locuri foarte interesante. Nu auzisem de Sibiu înainte să venim aici, însă acum îl recomandăm din toată inima oricărui turist care vrea să viziteze România. E incredibil ca un oraș atât de mic să aibă o asemenea arhitectură superbă. România are peste 1.300 de castele, cetăți și fortificații, ne-a uimit acest lucru. Atât de multe castele! Ne-a plăcut mult la Râșnov, dar și la Peleș, un castel ca o adevărată bijuterie a arhitecturi”, povestește Sarah.

„Să mergi cu mașina prin București e o experiență terifiantă”

Callum, soțul său, a avut critici privind prețul cafelei în România, la polul opus fiind încântat de preparatele noastre culinare tradiționale. Iar zonele montane au reprezentat pentru cei doi britanici o experiență de neuitat.

„Românii au un cult pentru cafea. Însă în multe terase și restaurante din România, cafeaua e mai scumpă decât berea, ceea ce e ciudat, nu ne așteptam la asta, ne-a lăsat mască. Cea mai ieftină cafea pe care am băut-o în România a costat 15 lei. Ne-a surprins foarte plăcut faptul că atât la Sibiu, cât și la Brașov, am găsit multe restaurante tradiționale cu mâncare extrem de bună. Cea mai mare surpriză plăcută pentru noi au fost peisajele fantastice din Munții Carpați și faptul că am prins și zăpadă. E ceva magic în zonele montane ale României, sunt pur și simplu uimitoare”, a povestit Callum în filmarea postată pe YouTube, filmare ce are deja aproape 22.000 de vizualizări.

Sarah și Callum au fost surprinși negativ de aglomerația rutieră din București și de haosul din trafic.

„Să mergi cu mașina prin București e o experiență terifiantă. E extrem de aglomerat. În schimb, să mergi cu mașina în afara Capitalei este foarte plăcut. Cazările în România sunt extrem de bune ca preț, indiferent în ce zonă ai merge”, mai precizează Sarah.

Din România, familia de turiști britanici a plecat în Turcia și Georgia.