Condamnare la închisoare pentru jignirea unui avocat prin SMS

Judecătoria Cluj-Napoca a condamnat în primă instanță un bărbat la un an și patru luni de închisoare cu executare, după ce acesta i-a trimis unui avocat zeci de mesaje SMS cu caracter jignitor și amenințător, informează juridice.ro.

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Potrivit hotărârii, faptele s-au petrecut între decembrie 2022 și ianuarie 2023. Instanța a reținut că bărbatul a expediat 93 de mesaje și a efectuat șapte apeluri telefonice către avocatul Călin Budișan, în contextul unor nemulțumiri legate de o situație juridică mai veche.

Judecătorul a apreciat că frecvența mesajelor, conținutul acestora și legătura cu activitatea profesională a avocatului au fost de natură să îi producă acestuia o stare reală de temere. În dosar au fost analizate declarații, capturi de ecran ale mesajelor și apelurilor, precum și un raport privind comunicațiile telefonice.

Instanța a arătat că nu era necesar ca între bărbat și avocatul vizat să existe un contract direct de asistență juridică. Pentru reținerea infracțiunii de ultraj judiciar, a contat faptul că mesajele au fost transmise în legătură cu exercitarea profesiei de avocat.

Pentru această faptă, instanța a aplicat o pedeapsă de trei luni de închisoare, contopită cu două condamnări anterioare. Pe lângă pedeapsa finală de un an și patru luni de închisoare cu executare, bărbatului i s-a interzis timp de doi ani să comunice cu avocatul și să se apropie la mai puțin de 100 de metri de acesta sau de locuința sa.

Decizia nu este definitivă. Bărbatul a declarat apel.