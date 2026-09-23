Duelul cu Suedia, prefațat de Andrei Rațiu: cheia tricolorilor pentru a obține grupa. Detalii despre ratarea transferului la Fulham: „În ultimele zile a picat!”

Andrei Rațiu a vorbit despre obiectivele României înaintea primului meci din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Andrei Rațiu Foto: Youbtube @frftv

Fundașul dreapta consideră că naționala trebuie să recupereze atitudinea și unitatea demonstrate la EURO 2024 pentru a putea obține rezultate în fața unor adversari de nivel ridicat.

„Putem să facem față, să ne luptăm de la egal la egal!”

România se va duela cu Suedia pe data de 25 septembrie, de la ora 21.45, pe Strawberry Arena din Solna.

„Urmează o acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iasă totul bine în această nouă etapă. Cred că trebuie să avem același spirit (n.r. – ca la EURO 2024), știm cum e această campanie, a fost și înainte foarte importantă pentru a ne califica atunci și sper să începem cu bine. Nu o văd ca pe o revanșă (n.r. – meciul cu Bosnia), ci ca pe un nou început. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut. Sunt echipe tari (n.r. – Polonia și Suedia), dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la egal la egal și să facem meciuri bune.

(n.r. – Cum a fost experiența de a purta banderola de căpitan la națională?) Bineînțeles că de mic îți imaginezi multe lucruri, dar când devine realitate nu-ți vine să crezi și a fost foarte special pentru mine. Mă bucur că mă apreciază lumea, le mulțumesc mult. Eu doar încerc să-mi fac treaba, și la club, și aici, și să fiu fericit. Știu că lumea vine de foarte departe ca să ne vadă și mereu încerc să las un tricou, o pereche de ghete sau orice altceva pot să dau!”, a spus Rațiu, într-un interviu pentru FRF TV.

Ce s-a întâmplat cu transferul la Fulham?

Internaționalul român a abordat și subiecte din cariera de club. Rațiu a explicat cum a privit transferul care nu s-a mai concretizat la Fulham în această vară și a rememorat experiența trăită în sezonul trecut, când a jucat finala Conference League alături de Rayo Vallecano.

„Am lucrat mult ca echipă pentru acea finală, ne pare rău că nu am putut să o câștigăm. Dar a fost un drum frumos, ne-a unit ca echipă cu fanii, am pus și Rayo pe hartă, să zic așa. A fost un drum frumos și o să ne aducem aminte întotdeauna. Da, eram pregătit de transferul în Premier League și chiar am fost foarte aproape. În ultimele zile a picat, din păcate. Sunt fericit că joc la cel mai înalt nivel și mă bucur că pot să fiu așa. Bineînțeles că am o experiență deja. Nu mă gândesc la ce nu a putut să fie, așa că mă uit înainte, mă bucur de familie, de colegi acum la lot și nu mă uit în spate!”, a mai afirmat Andrei Rațiu, conform sursei citate.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);

28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);

2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);

5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);

14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);