Petrecere cu scandal în Sectorul 3. Polițiștii au folosit spray lacrimogen după ce au fost atacați cu pietre, sticle și pahare

O petrecere organizată pe strada Iosifești din Sectorul 3 al Capitalei s-a încheiat cu intervenția mai multor echipaje de poliție și jandarmi, după ce participanții au continuat să tulbure liniștea publică și au devenit agresivi față de forțele de ordine. Polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen, iar 13 persoane au fost conduse la Secția 23 de Poliție.

13 persoane au fost conduse la Secția 13 Politie Foto: Politia Romana

Primul apel la 112 a fost înregistrat luni, 31 august, în jurul orei 21:50, pentru strada Iosifești nr. 38, unde mai multe persoane ascultau muzică la volum ridicat. Polițiștii Secției 23 s-au deplasat la fața locului și au aplicat o sancțiune contravențională, în baza Legii 61/1991, unei persoane. După intervenție, liniștea a fost restabilită.

Doar că, în jurul orei 23:00, același echipaj, aflat în patrulare în zonă, a constatat că muzica se auzea din nou la volum ridicat, din aceeași locație. Aproximativ 30 de persoane participau la o petrecere organizată cu ocazia zilei de naștere a fiului persoanei sancționate anterior.

Situația a escaladat după sosirea forțelor de ordine. Mai mulți participanți au avut un comportament recalcitrant, au adresat injurii polițiștilor și jandarmilor și s-au îndreptat amenințător către aceștia.

Pentru îndepărtarea stării de pericol, polițiștii au intervenit gradual. Un bărbat de 27 de ani, care fusese sancționat și la primul apel, a fost imobilizat și încătușat, cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, întrucât alte persoane au continuat să se apropie amenințător de forțele de ordine și să le adreseze injurii, polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen.

Ulterior, mai mulți participanți au aruncat cu pietre, sticle și pahare în direcția forțelor de ordine. Un autoturism parcat în apropiere a fost avariat. Niciun polițist sau jandarm nu a fost rănit.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, persoana al cărei autoturism a fost avariat nu a dorit, până în prezent, să depună plângere, rezervându-și dreptul de a face acest lucru în termenul prevăzut de lege.

Pentru gestionarea situației, în zonă au fost trimise mai multe echipaje de poliție din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipaje de jandarmi. După suplimentarea forțelor de intervenție, situația a fost controlată, iar ordinea și liniștea publică au fost restabilite.

În urma intervenției, 13 persoane – 11 bărbați și două femei – au fost conduse la sediul Secției 23 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii și jandarmii au rămas ulterior în zonă, în scop preventiv.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu polițiștii Secției 23, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ultraj, sub forma amenințării, și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Toate cele 13 persoane se află în procedurile specifice la sediul Secției 23, urmând ca, în urma cercetărilor, să fie stabilite măsurile legale care se impun.