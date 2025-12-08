Video Tunelul de 1,7 km de pe Autostrada Sibiu–Pitești prinde contur. Cum se lucrează în teren dificil

Portalurile celui mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești au fost realizate, în așteptarea „cârtiței” care urmează să le străpungă. Doar o parte a lotului montan care cuprinde Tunelul Poiana se află însă în șantier.

Autorizația de construcție pentru Tunelul Poiana, cel mai lung al Autostrăzii Sibiu–Pitești, a fost emisă în decembrie 2024, iar până în prezent au fost realizate portalurile tunelului, care va avea o lungime de 1,7 kilometri, două galerii și câte două benzi pe sens.

Tunelul Poiana, cel mai lung de pe Autostrada Sibiu - Pitești

Tunelul Poiana a fost proiectat pe cel mai lung tronson al Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), de 37,5 kilometri. El va traversa Dealul Frăsinet, între județele Vâlcea și Argeș. Deși are autorizație de construire de aproximativ un an, forarea va începe după aducerea instalației TBM.

„Execuția tunelului va presupune excavări predominante în marne. Pentru a optimiza ritmul de avansare, lucrările vor fi împărțite în două faze. Prima fază include excavarea galeriei superioare, instalarea arcelor TH (29/58) cu ancore pentru roci complet injectate, construcția unui radier temporar de 20 de centimetri și forarea ancorelor complet injectate sub nivelul radierului permanent. A doua fază va începe după finalizarea primei și va cuprinde excavarea radierului, urmată de realizarea radierului permanent din beton, în tronsoane de 10–20 metri”, se arată în proiect.

Lucrările la Tunelul Poiana sunt estimate să se finalizeze în perioada 2027–2028. Pe restul traseului, constructorii au mobilizat sute de muncitori.

„Se lucrează simultan la 12 viaducte de pe traseu. Se execută lucrări la ecoductul Călinești, un element esențial pentru protejarea faunei și conectivitatea ecologică. Au loc lucrări de consolidare și terasamente pe mai multe tronsoane. Instalația de foraj a fost testată la producător, demontată și este în prezent transportată spre portul de unde va fi expediată către Portul Constanța”, informa recent secretarul de stat Irinel Scrioșteanu.

Tunelul reprezintă cea mai complexă lucrare de artă de pe tronsonul Cornetu–Tigveni, cel mai lung dintre cele trei segmente ale autostrăzii Sibiu–Pitești aflate în prezent în șantier. Tronsonul de pe Valea Băiașului este construit de asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad. Contractul, semnat în 2022, are o valoare estimată de 5,32 miliarde lei (fără TVA) și prevede 12 luni pentru proiectare și 45 de luni pentru execuție. Prima autorizație de construire a fost emisă în decembrie 2024, iar a doua în aprilie 2025 însă în prezent se poate lucra doar parțial pe traseu.

„Proiectul include construcția a 37,40 kilometri de autostradă, după cum urmează: 52 de poduri și pasaje, un ecoduct, un tunel, două noduri rutiere, două spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare”, arăta Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Autostrada montană leagă Valea Oltului de Argeș

Traseul începe pe malul stâng al Oltului, în zona mănăstirii Cornet, de unde autostrada intră pe Valea Băiașului, unde este prevăzut un nod rutier. Drumul continuă de-a lungul văii și al DJ 703M. La Poiana, autostrada va traversa Dealul Frăsinet prin tunelul de 1,7 kilometri, apoi va trece pe lângă localitățile Sălătrucu, Văleni, Șuici, Rudeni, Ceparii Pământeni, Bârsești și Ceparii Ungureni, până la Tigveni, unde este prevăzut nodul care va asigura legătura cu DN 73C.

→ Imaginea 1/11: Tunelul Poiana Autostrada Sibiu Pitesti Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG

Finalizarea Secțiunii 3 este așteptată în perioada 2028–2029, în funcție de durata revizuirii acordului de mediu și de obținerea autorizațiilor de construire pentru restul traseului. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, stadiul execuției a ajuns la circa 10 la sută, iar până în prezent au fost emise două autorizații de construire pentru aproximativ 25 de kilometri ai traseului.

„Pentru următoarele etape de autorizare este necesară revizuirea acordului de mediu și realizarea exproprierilor suplimentare”, arată raportul CNAIR.

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 kilometri) și Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 de kilometri). Celelalte trei tronsoane, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027–2028.

Lungimea celor trei segmente de autostradă care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, trecând prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, este de aproximativ 80 de kilometri. Pe întreg traseul au fost proiectate nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri. Șapte dintre ele vor fi construite pe Valea Oltului, pe Lotul 2 Boița–Cornetu.