Video Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele mai dificile?”

Deși lucrările au avansat la viaductele de la Boița, care marchează intrarea pe traseul montan al Autostrăzii Sibiu–Pitești, stadiul proiectului continuă să stârnească nemulțumiri, iar termenul estimat de finalizare a autostrăzii este privit cu îndoială de numeroși români.

Lucrările la viaductele de la Boița au demarat în luna august a anului 2024, iar în prezent reprezintă, alături de tunelul Robești, intrat recent în șantier, principalele fronturi de lucru pe tronsonul Boița - Cornetu, din Autostrada A1 Sibiu - Pitești.

Început dificil pe valea Oltului

În afara acestor segmente care însumează circa șase kilometri, constructorii nu au primit încă avizele necesare pentru a deschide noi șantiere pe Lotul 2, cu o lungime de peste 31 de kilometri, cel mai complex al autostrăzii care va traversa Carpații.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la tronsonul de pe Valea Oltului, în valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA, a fost semnat în 2022 de statul român și asocierea Mapa - Cengiz, având un termen de 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuție a lucrărilor. Lucrările au început la Boița, în vara anului 2024, iar în vara acestui an a demarat și construcția primului dintre cele șapte tuneluri proiectate pe acest traseu.

La peste un an de la începerea construcției primului viaduct de la Boița, în lungime de 650 de metri, stadiul proiectului îi nemulțumește pe mulți români. Unii dintre ei se declară neîncrezători că termenul estimat de finalizare a tronsonului, anul 2028, va fi respectat. Un motiv îl reprezintă numărul mare al lucrărilor de artă dificile.

Stadiul lucrărilor îi nemulțumește pe mulți români

În afara celor șapte tuneluri, vor mai trebui realizate un ecoduct, și 48 de poduri, pasaje și viaducte, în condițiile dificile de relief stâncos ale văii Oltului. Tronsonul este continuat de un alt sector dificil, Lotul 3 Cornetu - Tigveni, de 37 de kilometri, care cuorinde Tunelul Poiana, de 1,7 kilometri, un ecoduct pe Valea Oltului, și aproape 50 de poduri, pasaje și viducte.

„Realist vorbind, cine își mai imaginează că până în 2028 vor fi gata cele două sectoare rămase, cele mai dificile, cu șapte tuneluri (adică 14 galerii), peste 40 de viaducte și nenumărate porțiuni unde trebuie tăiat muntele, decopertări, diguri de protecție, rigole și alte lucrări complexe, când, pe majoritatea secțiunilor, nici măcar nu s-au eliberat încă autorizațiile de construcție?”, întreabă, nedumerit, un român, într-un mesaj publicat pe platforma Youtube.

Altcineva se arată dispus să parieze că Boița - Cornet, tronsonul de pe Valea Oltului al Autostrăzii Sibiu - Pitești, nu va fi inaugurat în 2028. Acesta crede că nici pentru lotul 3nu sunt perspective reale de a fi finalizat în 2028.

„Sub nicio formă nu se va putea circula, în 2028, pe întregul tronson Sibiu–Pitești. Pe lotul 2 se lucrează în prezent pe aproximativ cinci la sută din traseu, plus la un tunel. Șansele să finalizeze lucrările până în 2032 sunt, în cel mai bun caz, la limită. Dacă s-ar autoriza și ar intra efectiv în execuție toate segmentele din aceste două loturi, iar mobilizarea ar fi una exemplară, mai ales pe lotul 2, poate, poate am putea vorbi despre o finalizare în jurul anului 2030. Dar, din păcate, nu este cazul”, adaugă acesta.

Oficialii statului, mai optimiști

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova se arată mai optimistă în privința lucrărilor de la Boița. Într-un mesaj publicat recent, oficialii instituției afirmau că, pe segmentul unde sunt construite primele cinci viaducte, lucrările avansează într-un ritm foarte bun:

„La Viaductul 1, cele 96 de grinzi au fost deja montate, iar în prezent se lucrează la plăcile de suprabetonare. La pilele principale a început execuția tronsonului zero – la suprastructura de pe care se va lansa cofrajul pentru execuția în consolă a deschiderilor principale. Aceste deschideri vor avea o lungime de 140 de metri și vor fi realizate cu tehnologia balanței echilibrate”, a informat DRDP Craiova.

DRDP Craiova preciza că la Viaductul 2 au loc, în paralel, mai multe operațiuni: forarea piloților, realizarea fundațiilor și a elevațiilor la culei; devierile de utilități au fost finalizate. La Viaductele 3 și 4, piloții forați sunt aproape gata, urmând turnarea betoanelor de egalizare și montarea armăturilor fundațiilor. La Viaductul 5, radierul pentru cea mai înaltă pilă de pe tronson (peste 40 de metri) este finalizat, iar lucrările vor continua cu execuția elevațiilor.

„Tablierul metalic va fi montat prin lansare, iar segmentele sunt fabricate la uzina antreprenorului din Sibiu și asamblate pe șantier în vederea lansării. Drumurile tehnologice sunt finalizate, asigurând accesul până la tunelul Boița”, a mai informat recent DRDP Craiova.

Au rămas 80 de kilometri de autostradă montană

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 kilometri) și Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 de kilometri). Celelalte trei tronsoane, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027–2028.

Lungimea celor trei segmente de autostradă care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, trecând prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, este de aproximativ 80 de kilometri. Pe întreg traseul au fost proiectate nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri. Șapte dintre ele vor fi construite pe Valea Oltului, pe Lotul 2 Boița–Cornetu.

Tunelul Poiana, de aproape doi kilometri, a intrat recent în șantier, pe Lotul 3 Cornetu–Tigveni, de peste 37 de kilometri. Tronsonul de pe Valea Băiașului va fi construit de asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad.

Contractul a fost semnat în 2022, are o valoare estimată la 5,32 miliarde lei (fără TVA) și prevede 12 luni pentru proiectare și 45 de luni pentru execuție. Prima autorizație de construire a fost emisă în decembrie 2024, iar termenul estimat de deschidere este anul 2028.

Cele mai avansate lucrări sunt la Tunelul Curtea de Argeș, aflat pe tronsonul Curtea de Argeș–Tigveni, de zece kilometri, a cărui finalizare este estimată în 2027.