Un grav accident de muncă s-a produs miercuri în jurul orei 8:00, în Dana 5 a Portului Constanța. Patru bărbați au fost implicați în incident, iar doi dintre ei au murit.

UPDATE 11.15 Cauza exploziei

Conform primelor informaţii, un pneu al unui utilaj de manipulare a containerelor ar fi făcut explozie, iar suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. Aceştia au decedat în urma rănilor suferite.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, victimele decedate sunt doi bărbați în vârstă de 52 și 64 de ani, care nu au răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale.

Un al treilea bărbat, în vârstă de 63 de ani, a refuzat transportul la spital, în timp ce a patra victimă, un bărbat de 57 de ani, a fost preluată de ambulanță și transportată la spital, suferind un traumatism la picior.

Autoritățile au demarat cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Știre în curs de actualizare