Medicamentul la care mulți pacienți renunță de sărbători ca să poată „mânca mai liber”. Ce se poate întâmpla la reluarea administrării

Pentru a se putea bucura de mesele îmbelșugate de sărbători, sunt pacienți care aleg să renunțe la un medicament important în tratarea afecțiunii de care suferă și cu ajutorul căruia își controlează apetitul. Gestul nu este însă deloc lipsit de riscuri, avertizează dr. Anca Roman, medic diabetolog.

Medicamentul la care unii pacienți aleg să renunțe pentru câteva zile, în perioada sărbătorilor, îi ajută să își țină sub control nivelul glicemiei, aspect deosebit de important în cazul diabetului, o afecțiune de care suferă foarte mulți pacienți.

„Un mesaj important pentru pacienții cu diabet aflați în tratament cu semaglutida orală (Rybelsus). În perioada sărbătorilor observ tot mai des un comportament riscant: întreruperea temporară a semaglutidei „ca să pot mânca mai liber”. Pentru un pacient cu diabet, acest lucru nu este o soluție sigură”, avertizează medicul diabetolog Anca Roman.

Acest medicament are rolul de a ține sub control atât apetitul, cât și glicemiile, aspect pe care anumiți pacienți nu îl conștientizează, crezând că dacă renunță la el pentru câteva zile, pentru a nu se mai confrunta cu stări de rău dacă mănâncă mai mult decât de obicei, nu vor avea nicio problemă. Riscurile însă există, arată dr. Roman, iar efectele pot deveni greu de corectat.

Primul efect este creșterea rapidă a glicemiilor, mai ales după masă, cu toate riscurile care decurg de aici. Dacă prin administrarea tratamentului pacientul a ajuns să-și poată controla apetitul, prin această întrerupere există riscul să nu se poată reveni la fel de ușor prin simpla reluare a administrării, mai spune medicul.

Un alt risc este acela ca după reluarea tratamentului să fie nevoie de corecție medicamentoasă (doza stabilită anterior ar putea să nu mai fie suficientă pentru a controla glicemia). Cum vizita la medic este programată, în mod curent, la un interval de 3 luni, pacientul riscă să nu ajungă la specialist în timp util pentru ajustările necesare.

„Tratamentul vă ajută să aveți mai mult control, nu mai puțină bucurie”

„Semaglutida are rol nu doar în controlul apetitului, ci și în controlul glicemic zilnic”, avertizează medicul, care are însă și câteva sfaturi pentru pacienți astfel încât aceștia să se bucure și de bunătățile de pe masa de sărbătoare și totodată să nu se expună inutil unui risc cu efecte mai greu de corectat.

„Continuați administrarea zilnică, corectă, mâncați porții mici, evitați combinațiile bogate în grăsimi și zahăr, mâncați lent și opriți-vă la sațietate. Monitorizați glicemia mai atent în aceste zile”, îi sfătuiește diabetologul.

În cazul în care apar greața sau disconfortul tratamentul nu trebuie oprit fără ca pacientul să consulte medicul curant, mai spune dr. Anca Roman.

„Sărbătorile nu trebuie să însemne glicemii mari sau vinovăție. Tratamentul vă ajută să aveți mai mult control, nu mai puțină bucurie”, mai arată medicul.

Semaglutida orală trebuie administrată dimineața, pe stomacul gol, cu puțină apă, micul dejun putând fi luat după 30 de minute de la administrarea medicamentului. Pentru a preîntâmpina efectele de care se tem pacienții (disconfort, greață), motiv pentru care unii decid să renunțe temporar la administrarea medicamentului, sfatul este să mănânce porții mici, rezervând mai mult timp mesei și să se oprească atunci când apare senzația de sațietate. Un alt sfat, care îi ajută nu doar pe pacienții cu diabet, ci pe noi toți, este evitarea grăsimilor, a prăjelilor și a deserturilor concentrate. Cât despre alcool, trebuie consumat puțin și niciodată pe stomacul gol.