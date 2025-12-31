Este alertă la Ruginoasa, unde are loc tradiționala confruntare dintre tinerii din „deal” și cei din „vale”. Localnici mascați și înarmați cu bâte au încercat să forțeze cordoanele de ordine, îmbrâncindu-se cu jandarmii mobilizați la fața locului pentru a preveni izbucnirea violențelor.

Pentru a calma spiritele și a împiedica escaladarea situației, jandarmii au fost nevoiți să folosească spray lacrimogen. Aproximativ 250 de jandarmi au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii publice pe durata manifestărilor.

Potrivit Jandarmeriei Bacău, în cursul dimineții, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, încercând să urmeze un traseu care ar fi dus la întâlnirea cu celălalt grup de persoane. Intervenția forțelor de ordine a avut ca scop oprirea înaintării și evitarea contactului direct dintre cele două tabere.

Reprezentanții instituției subliniază că nu vor fi permise manifestări care să pună în pericol siguranța participanților sau a celorlalți cetățeni. Prezența jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente și asigurarea faptului că nimeni nu este rănit. Pe durata evenimentelor, forțele de ordine vor verifica și împiedica folosirea obiectelor sau a elementelor care ar putea provoca accidentări.