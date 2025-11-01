Video Marile viaducte de pe Autostrada Transilvaniei prind contur. 3,2 kilometri de traseu nou, soluție la alunecările de teren

Peste 40 de kilometri de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău ar putea fi deschiși circulației în 2026, odată cu finalizarea lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu și la nodul rutier Românași. Unul dintre acestea va avea doi kilometri.

Unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din România prinde contur la Topa Mică, o localitate din județul Cluj aflată la jumătatea distanței de 90 de kilometri dintre municipiile Cluj-Napoca și Zalău.

Viaduct de doi kilometri

Viaductul Topa Mică, cu o lungime de circa doi kilometri, și viaductul Nădășelu (de aproximativ 1,2 kilometri) sunt construite separat, pe segmentele Nădășelu – Poarta Sălajului ale Autostrăzii Transilvania (A3 Cluj – Oradea).

Cele două viaducte sunt realizate pe un traseu deviat, stabilit după ce, în timpul lucrărilor la autostradă începute în 2021, s-au înregistrat alunecări de teren.

„Au avut loc importante fenomene de instabilitate prin alunecarea terenului, cu deplasarea masivului de pământ și evoluții accelerate, fenomenele de instabilitate având un caracter evolutiv. Din cauza acestei situații a fost elaborat un nou proiect tehnic”, informa atunci Ministerul Transporturilor.

În martie 2024, o asociere de companii din Turcia, condusă de societatea Ozaltin, a câștigat contractul de 995 de milioane de lei, fără TVA, pentru construcția celor 3,2 kilometri de viaducte de la Topa Mică și Nădășelu.

„Antreprenorul va proiecta și va executa lucrări de deviere a traseului în zonele cu alunecări de teren de pe secțiunea de autostradă Nădășelu - Mihăiești care constau în construirea unui viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare, un viaduct cu lungimea de aproximativ doi kilometri care să depășească în aval traseul DN1F și cursului pârâului Topa Mică”, informa atunci Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Finalizarea lucrărilor, așteptată în 2026

Pe noul traseu, construcția viaductelor este impusă de solul argilos și moale, care nu permite realizarea unui terasament clasic și necesită soluții inginerești mai complexe, cu piloți forați adânc și structuri masive din beton. Lucrările la viaducte au început în primăvara acestui an, iar până în prezent au fost executate fundațiile și o mare parte a pilelor, urmând să fie montate tablierul și calea de rulare.

Lucrările la cele două viaducte sunt finanțate din fonduri europene atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) lu au termen de finalizare în 2026.

Tot în 2026 va trebui finalizat și nodul rutier de la Românași, intrat recent în șantier. Contractul pentru construcția nodului rutier, cu o valoare de 71,3 milioane de lei, finanțat prin PNRR, are un termen de execuție de șapte luni.

Nodul de la Românași, construit de UMB, va asigura legătura cu Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, estimată pentru anul 2031.

Peste 40 de kilometri, cu numeroase viaducte

Segmentele Nădășelu – Mihăiești, de 17 kilometri, Mihăiești – Zimbor, de 13 kilometri și Zimbor – Poarta Sălajului, de 12 kilometri, se află în șantier din 2021 și sunt construite de UMB.

Acestea sunt aproape finalizate, însă fără cele două viaducte și fără nodul rutier Românași nu vor putea fi date în folosință. Cele trei secțiuni de autostradă vor avea 16 poduri și pasaje și 18 viaducte.

Tot în 2026, ar putea fi deschis și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26 de kilometri, din județul Bihor. Și acest segment din Autostrada Transilvania cuprinde unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din Europa, la Suplacu de Barcău, cu o lungime de 1,8 kilometri.

În prezent, aproape 130 din cei 160 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania (A3) Cluj-Napoca – Oradea – vama Borș au rămas nefinalizați, iar pe unele sectoare ale traseului, lucrările ar putea fi încheiate cel mai devreme în 2031.